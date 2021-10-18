Elon Musk'ın serveti artıyor: Ünlü iki milyarderin toplamından fazla

Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Elon Musk'ın toplam serveti Bill Gates ve Warren Buffett'ın servetlerinin toplamını geçti.

Dünyanın en zengini Elon Musk servetine servet katıyor!

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