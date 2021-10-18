Elon Musk'ın serveti artıyor: Ünlü iki milyarderin toplamından fazla

SpaceX CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı ve dünya milyarderler listesindeki yerini koruyor. Musk, yalnızca dünyanın en zengini olmakla kalmıyor, her geçen gün servetine servet katarak aradaki farkı da açıyor. Öyle ki Musk'ın serveti, Bill Gates ve Warren Buffett'in toplam servetini bile aşmış durumda.
18 Ekim itibariyle Musk'ın serveti Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre toplam 236 milyar dolar. Bill Gates ise 130 milyar dolar serveti ile listenin 4. sırasında yer alıyor. Warren Buffett 103 milyar dolar serveti ile 10. sırada bulunuyor.
Bir dönem dünyanın en zengin insanı unvanlarını ellerinde tutan iki isim sıralamada gerilere düştü. Jeff Bezos da 2017 yılından beri listedeki birinci sırada yerini koruyordu. Elon Musk, Ocak ayında Jeff Bezos'u geçerek 185 milyar dolar net değeriyle dünyanın en zengin insanı olmuştu.
Peki Elon Musk'ın servetinin artış sebebi nedir? Tesla hisselerinin güçlü performansı, SpaceX'teki hisse satışı bunda oldukça etkili oldu. Musk bu yıl servetine 60 milyar dolar ekledi. SpaceX anlaşması da Musk'ın net değerine 11 milyar dolar ekledi.
Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos, 197 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada.
Bezos bir gönderisinde "Dinleyin ve açık fikirli olun ama kimsenin size kim olduğunuzu söylemesine izin vermeyin. Bu, bize başarısız olacağımız tüm yolları anlatan birçok haberden sadece biriydi. Bugün Amazon, dünyanın en başarılı şirketlerinden biri ve birbirinden tamamen farklı iki sektörde devrim yarattı" mesajını paylaşmış, Musk ise gümüş madalya emojisi göndermişti.
Listen and be open, but don't let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world's most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021
Dünyanın En Zengin 10 İnsanı
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 18 Ekim itibarıyla en zengin 10 isim şu şekilde;
- Elon Musk (236 milyar dolar)
- Jeff Bezos (197 milyar dolar)
- Bernauld Arnault (164 milyar dolar)
- Bill Gates (130 milyar dolar)
- Larry Page (126 milyar dolar)
- Sergey Brin (121 milyar dolar)
- Mark Zuckerberg (121 milyar dolar)
- Larry Ellison (110 milyar dolar)
- Steve Ballmer (109 milyar dolar)
- Warren Buffet (103 milyar dolar)
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