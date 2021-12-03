Elon Musk'ın Şirketi SpaceX İflas Edebilir mi?

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uzay şirketi SpaceX'in hayatta kalabilmek için yeni nesil Starship motorlarından çok daha fazlasını üretmesi ve Starlink geniş bant ağını büyütmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, "SpaceX Starlink (ve) Starship'te milyarlar kaybederken, şiddetli bir küresel durgunluk sermaye mevcudiyetini veya likiditeyi kurutacak olursa, küçük bir olasılık olsa da, iflas etmesi imkansız değil" diye yazdı.
SpaceX, 2022'de ilk kez bir Starship prototipini uzaya fırlatmayı planlıyor ve bu araç, şirketin insanları Ay'a ve Mars'a göndermeye yönelik gelecek planlarının merkezinde yer alıyor. Ancak daha da önemlisi, Starship'in firma için gelecekte düzenli gelir kaynağı olacak Starlink uydularını da uzaya götürecek araç olması.
Musk, SpaceExplored tarafından sızdırılan bir şirket içi e-posta mesajında, "Yeterince güvenilir bir Raptor motoru üretemezsek SpaceX için bu, Starship'i uçuramayacağımız anlamına gelir, bu durumda Starlink Satellite V2'yi uzaya gönderemeyiz. Satellite V1, kendi başına finansal olarak zayıf, V2 ise güçlü" diye yazmıştı.
SpaceX ve Musk, sızdırılan e-postayı doğrudan doğrulamadı. Ancak bir Twitter kullanıcısı tarafından "Raptor nasıl gidiyor?" diye sorulduğunda Musk kısaca "Düzeltiliyor" yanıtını verdi. Musk'ın, sızdırılan e-postanın sonunda "gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuramazsak SpaceX gerçek iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir" diye yazdığı da söyleniyor.
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