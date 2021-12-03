Elon Musk'ın Şirketi SpaceX İflas Edebilir mi?

Elon Musk, yaptığı açıklamada SpaceX'in iflas edebileceğini söyledi ve herkesi bir kez daha şaşırtmayı başardı. Peki SpaceX gerçekten iflas edebilir mi?

Elon Musk'ın SpaceX şirketi iflas edebilir mi?

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