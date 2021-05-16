Elon Musk'ın SpaceX'i, Google ile Uydu Hizmetleri Anlaşmasına İmza Attı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Google ile veri merkezlerine Starlink terminalleri kurmayı içeren bir anlaşmaya imza attı...

  • Savaş Öztürk
SpaceX ve Google'dan Dev İş Birliği

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