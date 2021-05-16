Elon Musk'ın SpaceX'i, Google ile Uydu Hizmetleri Anlaşmasına İmza Attı

Google, yaptığı açıklamada, gün geçtikçe büyüyen uydu internet hizmeti Starlink'i bulut biriminde kullanmak için Elon Musk'ın SpaceX firması ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. SpaceX, Google'ın bulut veri merkezlerine Starlink terminallerini kuracak ve bu terminallerle Starlink müşterilerine bulut hizmeti verecek, buna ek olarak Google'ın kurumsal bulut müşterilerinin uydu ağının hızlı internetini kullanmasına olanak tanıyacak.
Dünya'nın uzak köşelerine internet ve bulut hizmetlerini götürebilecek olan Starlink-Google Cloud işbirliği, 2021'in sonlarında hizmete girecek. SpaceX ilk Starlink terminalini Google'ın Ohio'daki veri merkezine yerleştirecek. İki firma da yaptıkları ortaklıkla ilgili daha fazla açıklamanın önümüzdeki aylar içinde duyurulacağını belirtti.
Google 2015'te SpaceX'e Starlink uydu üretimi için 900 milyon dolar yatırım yapmıştı. Şimdiye kadar 1.625 Starlink uydusu fırlatıldı ve Dünya yörüngesinde yaklaşık 1.550 tane bulunuyor. Amerika, Kanada ve birkaç Avrupa ülkesini kapsayan bir Starlink beta testi 10.000 kullanıcı ile başlatıldı. Starlink'in uydu internet projesinin en büyük rakibi, Starlink ile aynı yörüngeye 3.000 uydu fırlatmayı düşünen Amazon. Google ve SpaceX işbirliği, rekabette öne geçmek için bir manevra olarak değerlendiriliyor. SpaceX daha öncesinde, Amazon'un bulut hizmetlerine benzer bir şekilde Azure hizmetlerini konumlandıran Microsoft ile de bir ortaklık yapmıştı.
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