Elon Musk'ın Starship'ini yakından görmeye ne dersiniz?

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in imza attığı devasa uzay aracı Starship'in (Yıldız Gemisi) prototipi geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Bugüne kadar yapılmış en büyük uzay roketi olma özelliği taşıyan ve Super Heavy Rocket Booster adı verilen devasa itici roketin üzerine oturtulan uzay aracı 121 metre yüksekliğe ulaşıyordu.
Yüksek Çözünürlüklü Fotoğrafları Paylaşıldı
Starship'in yüksek çözünürlüklü fotoğrafları Flickr'a yüklendi. Fotoğraflar arasında Elon Musk'ın da paylaştığı ikonik siyah-beyaz kare de var.
Fotoğrafları yakınlaştırıp inceleyebilirsiniz:
- Elon Musk'ın Starship'i Nedir? Neyi Amaçlıyor? Starship Ne Zaman Uçacak?
- Musk, ilk SpaceX limanını doğruladı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın