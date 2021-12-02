Elon Musk'ın Uzay Şirketi SpaceX İflas Edebilir mi?

Elon Musk, yaptığı açıklamada SpaceX'in iflas edebileceğini söyledi ve herkesi bir kez daha şaşırtmayı başardı. Peki SpaceX gerçekten iflas edebilir mi?