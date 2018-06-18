Emekli Astronot'a Göre Mars'a Gitmek İmkansız

Emekli astronot Chris Hadfield, SpaceX ve NASA'nın Mars'a insan yollamasının imkansız olduğunu ileri sürdü.

Emekli Astronot'a Göre Mars'a Gitmek İmkansız

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
IPhone Ana Ekranına Web Sitesi Kısayolları Eklemek
Akıllı Evler Y Kuşağına Teknolojik Yaşam Sunuyor
Instagram Hikaye Alarmını Kapıyor
iOS 12, Android P karşısında!
Apple Çalışanlarına Yüksek Masalar Alıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir