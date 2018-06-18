Emekli Astronot'a Göre Mars'a Gitmek İmkansız
Emekli astronot Chris Hadfield, SpaceX ve NASA'nın Mars'a insan yollamasının imkansız olduğunu ileri sürdü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (International Space Station, ISS) görev yapmış olan Kanadalı emekli astronot Chris Hadfield, SpaceX, NASA ve Blue Origin roketlerinin Mars'a insan taşımakta başarılı olamayacağını öngördüğünü söyledi. Hadfield'a göre bunun sebebi teknoloji ile ilgili bir yetersizlik olması değil, güvenlik risklerinin çok büyük olması.
"Tahminimce, gerçekten zorunda kalmadığımız sürece, bu üç roketin herhangi birinde var olan motorlarla Mars'a asla gidemeyeceğiz," dedi ve sözüne devam etti, "Bunun, insanları Mars'a göndermenin pratik bir yolu olduğunu düşünmüyorum çünkü çok uzun ve tehlikeli bir yolculuk söz konusu."
Hadfield, insanlığı Ay'a taşıyan teknolojinin Mars ziyaretini de mümkün kıldığını, ancak mesafenin ve yolculuğun uzunluğu nedeniyle çok daha fazla erzak yollanması gerekeceğini hatırlattı. Ayrıca şu an gelişmekte olan sıvı-yakıtlı roketlerin de hala çok büyük riskler taşıdığını söyledi.
Hadfield'a göre Mars hakkında daha çok veri edinmenin en pratik yolu kırmızı gezegene uzun bir süre daha robotlar yollamaya devam etmek.
Ali Ruhi Öztürk
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