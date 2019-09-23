Emmy Ödüllerine İnternet Damgası
71. Emmy ödülleri sahiplerini bulurken, Netflix ve Amazon Prime gibi internet akış hizmetlerinin başarısı adeta göz kamaştırdı!
- Levent Öztürk
2019 Emmy ödülleri, internet akış hizmetleri üzerinden izleyebileceğiniz "TV" dizileri için önemli anlara ev sahipliği yaptı. Netflix ve Amazon gibi devler, aldıkları ödüllerle TV'nin geleceğinin internette olduğunu adeta kanıtladı.
Netflix'in etkileşimli Black Mirror bölümü Bandersnatch sadece bir ödül almış olsa da, Deadwood ve King Lear gibi rakiplerine karşı Üstün Televizyon Filmi ödülünü alarak dikkatleri üzerine çekti.
Fleabag, Komedi Dizileri alanında dört ödül aldı, Komedi Dizisinde Baş Aktris, Komedi Dizisinde Yönetmen ve Komedi Dizisinde Senaryo alanları da bunların arasında yer alıyordu. Amazon Prime komedisi Marvelous Ms. Maisel yardımcı aktör ve aktris kategorilerinde toplam iki ödül alırken, A Very British Scandal'dan Ben Whishaw da sınırlı diziler alanında yardımcı aktör ödülünü aldı.
Bandersnatch, Netflix'in dört başarısından sadece biriydi ve diğer başarıların arasında When They See Us aktörü Jharrel Jerome, ve Ozark'taki rolleri ile Julia Garner ve Jason Bateman yer alıyordu.
Amazon TV yayını sırasında daha fazla başarıya sahip olmuş olsa da, Yaratıcı Sanatlar Emmy ödülleri dahil edildiğinde Netflix 27 başarıya, Amazon 15'e, Hulu 4'e ve YouTube 4 başarıya sahip. Apple Music, Oculus Store ve Twitch de birer ödül aldılar.
Bu arada, HBO'nun 25 ödülle adeta şov yaptığını da belirtmekte yarar var. Bu ödüllerin 12'si Game of Thrones'a, 10'u ise Chernobyl'e gitti.
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