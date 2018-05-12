Emoji Scavenger Hunt Nasıl Oynanır?

Google'ın kameranızla oynanan ilginç oyunu Emoji Scavenger Hunt'ı denediniz mi? İşte oynamanın yolu...

Emoji Scavenger Hunt Nasıl Oynanır?

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