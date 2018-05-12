Emoji Scavenger Hunt Nasıl Oynanır?
Google'ın kameranızla oynanan ilginç oyunu Emoji Scavenger Hunt'ı denediniz mi? İşte oynamanın yolu...
Bazı bilim adamları uzun süredir yapay zekanın tehlikelerinden bahsetse de, şu sıralar onu hayatımızı kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Yapay zeka telefon deneyimini iyileştirebildiği gibi, sizi daha iyi bir sanatçıya bile dönüştürebiliyor.
Yapay zekanın eğlence amaçlı kullanıldığı birçok alan var. Bunlardan bir tanesi, Google'ın yeni Emoji Scavenger Hunt oyunu.
Emoji Scavenger Hunt, telefonunuzun kamerasıyla oynadığınız basit ve eğlenceli bir oyun. Oyunu oynamak için siteyi açıp, Google'ın size gösterdiği nesneleri kameranızla gerçek hayatta bulmaya çalışıyorsunuz. Bu sırada yapay zeka, ona gösterdiğiniz şeylerin ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.
Başlamak için;
1. Telefonunuzda emojiscavengerhunt.withgoogle.com adresine gidin.
2. Let's Play düğmesine dokunun.
3. 20 saniyelik bir süreyle başlayacaksınız. Nesneleri ne kadar hızlı bulursanız, kalan sürenize o kadar çok süre eklenecek.
4. Bir sonraki nesneye geçmek için Next Emoji'ye dokunmanız gerekiyor.
Oynarken sesi açarsanız, komutları duyarak daha iyi oynayabilirsiniz. Kameranın gördüğü her şeyin tanımlandığını duymak gerçekten ilgin.
Gizlilik konusunda endişeleniyorsanız, Google resimlerin hiçbirini toplamadığını ve depolamadığını söylüyor. Açık kaynak kodlu oyunun GitHub deposu burada yer alıyor.
Zeynel A. Öztürk
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