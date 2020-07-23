Emotet Adındaki Belalı Yazılım, Aylar Sonra Geri Döndü

Emotet adı verilen ve siber suçlular tarafından kullanılan kötü amaçlı yazılım, aylar sonra bir kez daha geri döndü.

  • Ercan Uğurlu
Belalı Emotet Aylar Sonra Geri Döndü!

Emotet,  bir kez daha geri döndü. Geodo ve Mealybug olarak da bilinen kötü amaçlı yazılım ilk olarak 2014'te tespit edilmiş, ancak 2019 yılında büyük tehdit yaratmıştı. Hatta öyle ki Emotet, 2019'un en yaygın tehditlerinden biri olarak kabul edilmiş ve özellikle bankacılık işlemi yapanların korkulu rüyası haline gelmişti. Şimdi ise 5 ay kadar hareketsiz kaldıktan sonra geri döndü.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Proofpoint araştırmacıları Emotet'in Qbot, The Trick, IceID ve Gootkit gibi 3'üncü taraf özellikler kazandığı ve bunlarla beraber spam, kimlik bilgisi çalma, e-posta toplama ve yerel ağlar üzerinden yayılma gibi özellikleri ile geliştiğini ortaya çıkartmıştı. Böylece özellikle geçtiğimiz sene adından çokça bahsettiren Emotet, şimdi bir kez daha geri dönerek yine kullanıcıları tehdit ediyor.

Bu tehlikeye yakalanmamak için özellikle gelen e-postalara dikkat etmeniz fazlasıyla önemli. Gmail üzerinden yayıldığı bilinen Emotet'in son 24 saat içinde 250 binden fazla mesaj gönderdiği ve fidye yazılımı, banka hesaplarına truva atı denemesi ve çok sayıda kötü amaçlı yazılım yüklemeye çalıştığı fark edildi. O nedenle gelen e-postaları açmadan önce nereden geldiğine bilmeniz, adres satırını kontrol etmeniz ve her ekli dosyaya tıklamamanız büyük önem taşıyor.

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