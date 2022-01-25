En Akıllı Diş Fırçası: Oral-B iO 9 İnceleme!

Diş sağlığına özen gösterenler için Oral-B'den bir diş fırçasından daha fazlası geliyor. Oral-B'nin yeni amiral gemisi elektrikli diş fırçası, sahip olduğu yapay zeka desteği ve tam renkli OLED ekranıyla diş fırçalama rutininizi en iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunuyor. Peki, bu paraya değer mi? Detaylı incelemede bulunduk! İşte Oral-B iO 9 hakkında bilinmesi gerekenler!

25 Ocak 2022 20:00

Ercan Uğurlu