En Akıllı Diş Fırçası: Oral-B iO 9 İnceleme!

Bugün çok farklı bir ürün inceleyeceğiz, farklı diyoruz çünkü, tamam katlanabilir telefonlar, sanal gerçeklik başlıkları, kemik yoluyla ses ileten kulaklıklar ve hatta yardımcı robotlar tamam bunlar da oldukça ilginç ve daha önce bunlar ve daha fazlasıyla ilgili videolarımızı da sizlerle paylaşmıştık, gelecekte de çok daha çılgınlarına hep beraber bakacağız. Ancak bu ürün de bir o kadar ilginç ve gerçekten çok zeki. Bildiğiniz, kullandığınız tüm diş fırçalarını unutun. Oral-B'nin yeni diş fırçası iO 9, yapay zekaya sahip bir diş fırçası. Bugün bu ürün hakkında her şeyi öğreneceğiz.
Aslında bu diş fırçası Oral-B'nin bu alandaki tek diş fırçası değil. Takip edenler bilecektir ki daha önce Oral-B'nin bir önceki model diş fırçası Genius X'i incelemiştik. Ancak yeni modelle beraber her şey değişmiş, pek çok yenilik eklenmiş, diş fırçası daha akıllı hale gelmiş ve artık çok daha pratik ve işlevsel hale bürünmüş durumda. Hepsinden bahsedeceğiz, ancak önce tasarımına bir bakalım, zira gerçekten de şöyle bir baktığınızda fazlasıyla sofistike bir tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz. Daha da iyisi, cihaz size bunu malzeme kalitesiyle de hissettiriyor.
Oral-B iO 9 Tasarımı Nasıl?
Oral-B, iO 9'da tasarımı, önceki model olan Genius X'e göre büyük ölçüde değiştirmiş. Diş fırçası başlığından, gövdedeki tuşların dizilimine ve ikisi arasındaki ışıklı halkaya kadar pek çok şey değişirken, bir de gövde üzerine interaktif renkli ekran yerleştirilmiş. iO 9'da ilgili önemli tüm ayarları bu ekrandan yapabiliyor, alttaki tuş ile diş fırçalama modları arasında geçişte bulunabiliyor, pil durumunu ve dişlerinizi ne kadar süre ile fırçaladığınızı bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca diş fırçası başlığı ile gövde arasındaki ışıklı halka da size ışık yoluyla diş fırçalama esnasında pek çok bilgiyi veriyor.
iO 9'da akıllı basınç kontrolü özelliği var. Dişlerinizi fırçalarken eğer çok fazla baskı uygularsanız bu halka kırmızı renkte yanıyor, beyaz renk yandığında ise anlıyorsunuz ki çok yumuşak fırçalıyorsunuz. Fırçalarken burada yeşil renk yanması gerekiyor, yeşil renk yanıyorsa dişlerinizi doğru şekilde fırçaladığınızdan emin olabilirsiniz. Yani aslında böylece diş fırçalama esnasında uygulama üzerinden kontrol etmenize bile gerek kalmıyor demek mümkün. Ancak daha detaylı takip için uygulama şart.
Oral-B iO 9 Nasıl Kullanılıyor?
Daha önceki Genius X'te olduğu gibi Oral-B iO 9'u da telefonunuza Bluetooth ile bağlıyor ve uygulama üzerinden eşleştiriyorsunuz. Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlara indirebileceğiniz Oral-B uygulaması, dişlerinizi fırçalarken size anlık olarak takip etme olanağı tanıyor. Bu uygulama, önceki modelde de vardı ancak iO 9 ile geliştirilmiş ve 3 boyutlu takip özelliği eklenmiş. iO 9 size size nereyi fırçalamanız gerektiğini buradan gösteriyor. Böylece artık dişlerinizi fırçalarken ön yüzey, üst yüzey ve arka yüzey fırçalamalarını görebiliyorsunuz; tümünü düzgün şekilde fırçaladığınızda da size yüzde 100 kapsama ulaştığınızı söylüyor.
Ayrıca uygulama üzerinden geçmiş diş fırçalama seanslarınızı da görebiliyorsunuz, yani geçmişte herhangi bir günde yaptığınız diş fırçalama detayını görebilir ve hatta ağız bakım tedavi yöntemi yolculuklarına çıkabilirsiniz.
Oral-B iO 9'un nasıl kullanıldığını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Oral-B iO 9 Özellikleri Neler?
iO 9'un yuvarlak kesimli tasarlanmış hassas fırça başlığı 7 akıllı fırçalama modu ile farklı şekillerde çalışabiliyor. Günlük temizlik, hassas, diş eti bakımı, yoğun temizlik, süper hassas, beyazlatıcı ve dil temizliği mod seçeneklerinin her birinde, diş fırçası farklı hız ve ritimde çalışarak dişlerinizi mod seçeneğine göre uygun şekilde fırçalıyor. Bunu biraz daha genişletmek isterseniz, uygulama içinden ağız bakım yolculukları kısmını ziyaret ediyorsunuz. Burada çeşitli sürelerde farklı görevler var. 5 gün, 2 hafta, 8 hafta ve hatta 12 hafta süren diş bakım seansları ile Ferah Nefes, Plak Kalkanı, Beyazlatma Yolculuğu, Diş Eti Sağlıği ve Ortodontik Bakım gibi çeşitli ağız bakım kürleri uygulayabiliyorsunuz. Yine her diş fırçalama sonrasında size dil temizliği yapmanızı, diş ipi ve ağız bakım suyu kullanmanızı tavsiye ediyor, yani sizi sürekli doğru bir diş, ağız ve dil temizliği yapmanız konusunda teşvik ediyor.
Bunların yanında sizi çeşitli oyun ve ödüllerle de diş fırçalamaya teşvik etmesi çok güzel bir detay. Mesela 5 gün boyunca sabah 6'da diş fırçalarsanız Erkenci ödülünü kazanıyorsunuz veya toplam 1000 dakika fırçalama süresine ulaşırsanız Yüksek Mil Mesafesi ödünülü elde ediyorsunuz. Biz şu ana kadar 15 farklı madalya kazanmışız mesela.
Bu arada fırça başlığınızın da bir kullanım süresi var tabii, uygulama bunun da takibi yapıyor. Bizim 22 Şubat'ta yeni bir fırça başlığına ihtiyacımız olacak. Detaylara baktığımızda ortalama ömrün 90 gün olduğunu ve benim 58 gündür kullandığımı da görebiliyoruz.
Oral-B iO 9 uygulama kullanımını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Oral-B iO 9 Pil Ömrü Ne Kadar?
Bunların dışında pil ömründen de bahsedelim. Bu noktada iO 9'un gayet uzun bir pil ömrü sunduğunu söyleyebiliriz. Her gün günde 3'er dakikadan minimum 2 seans – ama bazen 3 – 4'ü bulduğumuz da oldu- bu şekilde bir kullanımla yaklaşık 1 hafta - 10 gün boyunca kullanabildim. Yani bu konuda da bir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Hatta önceki model ile kıyaslarsak bu konuda da bir gelişim kaydedilmiş. Zira baktığınızda önceki modelde ekran yoktu, bunda bir de renkli OLED ekran var.
Diş fırçasını şarj etmek içinse manyetik şarj pedini kullanıyorsunuz ki bunun da tasarımı oldukça güzel, banyonuzda oldukça dekoratif şekilde yer alacaktır. Şarj süresi de önceki modele göre bir hayli kısalmış; yaklaşık 3 saat içinde şarj edebiliyorsunuz.
Bu arada son olarak cihazın kutu içerini de gösterelim. Cihazın kutusundan güzel taşıma çantası da çıkıyor. Bu çanta aynı zamanda şarj kiti olarak da iş yapıyor. Böylece seyahatlerde hem şık ve korunaklı şekilde muhafaza ediyor, hem de ihtiyaç anında kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Yine kutu içeriğinde seyahat esnasında yedek fırça başlıklarını muhafaza edebileceğiniz bir kutu da yer alıyor.
Sonuç
Evet, sanıyoruz ki buraya kadar her şey tamam. Oral-B, iO 9 ile Genius X'ten sonra diş temizliği konusunda inovatif dokunuşlarda bulunarak yapay zekalı diş fırçasını çok daha iyi hale getirmiş. Eğer diş sağlığınıza önem gösteriyorsanız bizce değerlendirmeniz gerekli. Tabii ki fiyatı bu cihazı herkesin bütçesine göre bir ürün yapmıyor ne yazık ki. Oral-B iO 9'u şu an piyasada 3499 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Eğer bu fiyat sizin için pek uygun değilse, en azından önceki model olan Oral-B Genius X'i değerlendirebilirsiniz. Zira o model de 1399 TL fiyatlarla bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %93
+ Kapsamlı temizlik
+ Yapay zeka teknolojisi
+ Gerçek zamanlı geribildirim
+ Yenilenen tasarım ve malzeme kalitesi
+ Ayrıntılı diş fırçalama raporları
+ Uzun pil ömrü
+ Kullanışlı seyahat çantası
- Fırça ve başlıklar pahalı
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