En Azından Şimdilik, Kimse Windows 11'li bir PC'ye Yatırım Yapmak İstemiyor

Araştırmalara göre, Windows 11 işletim sistemi kullanıcılar arasında heyecan yarattı, ancak bu heyecan Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılayacak yeni PC'lere olan talebi henüz artırabilmiş değil...