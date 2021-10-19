En Azından Şimdilik, Kimse Windows 11'li bir PC'ye Yatırım Yapmak İstemiyor

Yeni araştırma verilerine göre, performans iyileştirmelerine ve sunulan yeni özelliklere rağmen, insanların çoğunluğu Windows 11'e geçiş yapmak için yeni bir cihaz satın almak istemiyor. Anket platformu OnePulse tarafından ABD'de 1.000 kişi üzerinde yapılan bir ankete katılanların sadece %14,6'sı yıl sonundan önce bir Windows 11 cihaz satın almayı planladığını açıkladı. İngiltere'de ise bu rakam daha da düşük, %12,4 civarında çıkıyor.
Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 22,6'sı 2022'de bir Windows 11 laptop veya PC satın alabileceklerini söylüyor. Yüzde 42 gibi büyük bir çoğunluk ise halihazırda kullanmakta oldukları sistemlerle devam edecek.
Veriler, insanların Windows 11 ile sunulan performans iyileştirmelerinin yanı sıra gelen yeni çalışma araçlarının da heyecan yarattığını gösterse de, uzmanlar arasındaki fikir birliği, yükseltmeden önce beklemenin mantıklı olduğu yönünde. Zira, ilk sürümlerde görünen hatalara ve belirli AMD CPU'lar ile yaşanan performans sorunlarına ek olarak, Windows 11'i yükleyenler bir dizi potansiyel zorlukla karşı karşıya kalıyor.
Örneğin, Gartner'ın açıklamasına göre, pek çok uygulama henüz yeni işletim sistemi için tam olarak optimize edilmedi ve kullanıcılar, cihazları yeni donanım gereksinimlerine uysa bile donanım uyumluluğuyla ilgili beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor.
Windows 11'in bir başarı olarak kabul edilip edilemeyeceği ortalık yatışana ve Microsoft ilk birkaç güncellemeyi gönderene kadar netlik kazanmayacak. İlk işaretler, insanların Windows 11'e geçmek için istekli olduklarını, ancak sabırlı olduklarını gösteriyor. Ancak sorunlar 2022 ve sonrasında devam ederse, bu ilgi düşebilir.
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