En Büyük Hedef Artık Microsoft Değil; Yerine Bir Başka Dev Şirket Aldı!

Bugüne kadar pek çok dönemde dünya çapında kimlik avı girişimlerinin en büyük hedefinin Microsoft olduğunu görmüştük, ancak bu "liderlik koltuğu" bu defa hiç beklenmedik bir şirketle yer değiştirmiş: Alman lojistik devi DHL ile.
Check Point Research'ün yaptığı kimlik avı araştırmalarına göre DHL, Noel tatilini de kapsayan 2021'in son çeyreğinde dünya çapında kimlik avı girişimlerinin yüzde 23'üne hedef olmuş ve bununla en çok hedef olan şirket statüsüne yükselmiş.
Elbette bu iyi bir sonuç değil, ancak Microsoft biraz da olsa rahatlamış olsa gerek. Zira Microsoft, uzun süredir kimlik avı girişimlerine hedef olmakta başı çekerken, özellikle 2021'in 3'üncü çeyreğinde yüzde 29 gibi rekor bir seviyeyi de görmüştü.
Şu an DHL'den sonra yüzde 20 ile 2'inci sırada olan Microsoft'u takip eden şirketler ise, yüzde 11 ile WhatsApp ve yüzde 10 ile Google.
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