En Büyük Uzaylı Arama Çalışması, Hayal Kırıklığı ile Sonuçlandı

Eğer yardımsever bir uzaylı ırkın gelerek Dünya'nın dertlerini ortadan kaldıracağını düşünüyorsanız, bizce çok fazla ümitlenmeyin. Şu ana kadar yapılan "en derin ve en geniş" Dünya dışı zeki yaşam araması, gelişmiş uygarlıklara yönelik hiçbir işaret bulamadı. Araştırma gökyüzünün sadece ufak bir kısmında yapıldı ve sadece belirli frekanslardaki güçlü sinyalleri belirlenebiliyordu. Yani bu araştırma uzaylıların kesinlikle olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat onları bulmanın ne kadar zor olacağını vurgulaması açısından önemli.
Astronomların uzaylıları bulabileceklerini düşündükleri en kolay yol radyo sinyallerini takip etmek. Ancak bu bile muazzam bir zorluk anlamına geliyor. Radyo teleskoplarının sadece doğru zamanda doğru yere bakmaları gerekmiyor, aynı anda da uygun frekansa ayarlı olarak muazzam mesafelerde bu sinyalleri algılayabilecek hassasiyete sahip olmaları gerekiyor.
Murchison Widefield Array (MWA) teleskobu göreceli olarak hassas iken aynı anda uzayın alışılandan büyük bir kısmını yakalayabilme özelliğine sahip. Ancak Radyo Astronomi Araştırması için Uluslararası Merkez'in (ICRAR) Curtin Üniversitesi kolundan Profesör Steven Tingay, teleskopun bizimle eşleşen bir uzaylı uygarlığı sinyali bulamadığını söylüyor.
Tingay'ın belirttiğine göre MWA'nin aralığı FM radyoya benzer bir aralıkta. Ancak Dünya'nın en güçlü ileticileri, çok daha yüksek frekanslarda çalışan radar kuleleri. Tingay'ın söylediğine göre eğer o güçle doğru frekanstaki bir iletici Güneş'e en yakın yıldızın çevresinde yer alsaydı, MWA muhtemelen bu sinyalleri belirleyemeyecekti. Yani Alpha Centauri radyolarını dinlemek pek mümkün değil.
Var olan engeller sebebiyle uzaylıları aramak MWA için bir öncelik değil. Ancak teleskop Samanyolu'nun gaz açısından zengin bir noktasında 98-128 Megahertz aralığında nitrik oksit emisyonu ararken 17 saat geçirdiği sırada, Tingay ve Dr. Chenoa Tremblay, bu veriyi Dünya dışı yaşam işaretleri için de analiz edebileceklerini fark ettiler.
Merkezinde Vela süpernova kalıntısının yer aldığı 400 derece-karelik alan en az 10 milyon yıldız içeriyor ve bunların 5'inin gezegenlere sahip olduğu biliniyor. Eğer bunlardan birinin çevresinde galaksinin dikkatini çekmeye çalışan ve yaklaşık 100 Megahertz civarında çok güçlü bir sinyale sahip olan bir uygarlık olsaydı, bu sinyali bulacak olan araç MWA olurdu.
Ancak Tingay ve Tremblay, Publications of the Astronomical Society of Australia üzerindeki raporlarında böyle bir sinyalle karşılaşmadıklarını belirtiyor. Yine de Tingay hayal kırıklığına uğramış değil: "Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde Douglas Adams'ın belirttiği gibi 'uzay büyük, çok büyük."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın