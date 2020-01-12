En Çok Alan Adı, Bu Firmaların Kontrolünde

Alan adı verilerini inceleyen WebsiteToolTester, internet trafiğinin en çoğunu alan devasa şirketleri ortaya çıkardı.
Firmanın araştırmasına göre Google'ın ana şirketi Alphabet, ayda 120 milyar ziyaretçiyle en çok ziyaretçiyi alıyor. Alphabet'in elinde en büyüğü Google.com olmak üzere 422 alan adı bulunuyor. Google.com'un aylık 77 milyar ziyaretçisi, Alphabet'in aylık trafiğinin yarısından fazlası. Youtube.com, ayda 27,8 ziyaretçi ile Alphabet'in altındaki ikinci en büyük alan adı.
Toplam trafikte ikinci sırada Microsoft bulunuyor. Microsoft'un alan adları, toplam 7,2 milyar aylık ziyarete ulaşıyor. Yazılım devinin elinde msn.com, bing.com, linkedin.com dahil olmak üzere 139 alan adı bulunuyor. En çok trafik alan Microsoft sitesi, ayda 2,2 milyardan fazla ziyaretçi alan live.com.
Üçüncü en büyük şirket olan Amazon'un 258 alan adı, ayda toplam 6 milyar ziyaretçiyle buluşuyor. Firmanın e-ticaret sitesi amazon.com, ayda 2 milyar ziyaretçiyle kendi alan adları arasında en fazla ziyaretçiyi alıyor.
En çok alan adını elinde bulunduran şirket ise 1.181 alan adı ile Unilever NV. Ben & Jerrys, Dove ve Hellman's gibi alan adlarını elinde tutan firmanın alan adlarının sayısı, Microsoft'un sekiz katı, Alphabet'in ise iki katı.
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