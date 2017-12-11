En Çok Mobil Veriyi Kim Kullanıyor?
Yapılan araştırmaya göre bu ülke, ortalama mobil veri kullanımını altıya katlayacak kadar çok veri kullanıyor!
Görünene göre telefonuna bakan Finlandiyalı gördüğünüzde, video izliyor olma ihtimali oldukça yüksek. GlobalData tarafından sunulan verilere göre Finlandiyalı kullanıcılar, SIM başına ayda 13.3GB veri kullanıyor ve bu da Avrupa ortalamasının neredeyse altı katına denk geliyor.
Her ülkedeki kullanıcılar mobil veriye yöneliyor ve bu yönelmenin arkasındaki ana güç video kullanımı. Geçtiğimiz ay yapılan araştırma, yüksek miktarda HD videonun genellikle sadece veri kullanıma katkıda bulunmadığını, aynı zamanda da operatörler için problemler yarattığını göstermekteydi.
Finlandiya'yı takip eden ülkeler ise şu şekilde: SIM başına aylık 5.7GB ile Avusturya, 3.7GB ile Polonya ve 3.5GB ile Rusya.
Levent Öztürk
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