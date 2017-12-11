En Çok Mobil Veriyi Kim Kullanıyor?

Yapılan araştırmaya göre bu ülke, ortalama mobil veri kullanımını altıya katlayacak kadar çok veri kullanıyor!

Finlandiya'nın mobil veri kullanımı şaşırtıyor!

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