En Çok Telefonu Hangi Markalar Sattı?

Akıllı telefon satışlarında beklenen yükseliş, görünüşe göre yine başka bahara kaldı. Peki ama en fazla telefonu kim sattı; Huawei ne durumda?

Telefon Satışları Üçüncü Çeyrekte Düştü

2019'un akıllı telefonlar için durağan geçmesi bekleniyordu. Yeni gelen üçüncü çeyrek verileri, bu konuda bir değişiklik olmadığını, satışların dünya çapında yüzde 0,4 düştüğünü söylüyor.

Gartner'a göre çeyrek süresince 387,47 milyon telefon kullanıcıların eline ulaştı. Geçen sene aynı çeyrekte bu sayı, 389,07 milyon idi. Firmadan kıdemli direktör Anshul Gupta'ya göre satışların büyük bölümü, Asya Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan piyasalarda satılan orta seviye telefonlardan oluşuyor.

Anshul'a göre telefon güncellemenin "azalan artımlı faydaları" bu noktada yine devreye girdi çünkü kullanıcılar, kendi telefonlarının pil ömründen, ekran boyutundan ve kamera çözünürlüğünden memnunlar.

Firmalara baktığımızda Samsung'un 79,05 milyon satışla birinci, Huawei'nin 65,8 milyon satışla ikinci ve Apple'ın 40,8 milyon satışla üçüncü sırada olduğu gözleniyor. Telefon piyasasının 5G cihazlarının ve ağlarının gelişiyle 2020'nin ikinci yarısında yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

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En Çok Telefonu Hangi Markalar Sattı?

 

 