En İyi 5 Anti-Fidye Yazılımı 2017
Bilgisayarınızda fidye yazılım tehdidine karşı ek koruma sağlayacak 5 ücretli anti-fidye yazılımını seçtik!
Tüm antivirüsler sizi fidye yazılımlarından koruyacağını iddia etse de, bazen işler yolunda gitmeyebilir. Üstelik zararlıyı algılamak, işin sadece bir yanı. Antivirüsünüz, fidye zararlısına kurban giden PC'nizi kurtarıp, şifrelenen dosyalarınızı geri getirebiliyor mu?
Fidye zararlıları size endişe veriyorsa farklı bir antivirüse geçmenizde fayda olabilir. Bazı antivirüsler dosyalardaki değişiklikleri takip ederek verileri eski haline getirmenize izin veriyor. Bazıları ise sadece güvenilir uygulamaların dosyalarınıza erişmesine izin veriyor - bu, hem bilinen, hem de henüz bilinmeyen tehditlerden korunmaya yönelik iyi bir yaklaşım.
Bir başka seçenek ise antivirüse ek olarak ikinci bir zararlı algılama yazılımı çalıştırmak. Bu şekilde zararlıyı bulma şansını artırabilirsiniz.
İşinize yarayacak ücretsiz birçok antivirüs yazılımı var ancak ticari yazılımlar genellikle daha çok işleve sahipler ve daha iyi bir sicilleri var. İşte sizi fidye zararlılarından başarıyla koruyacak 5 ücretli yazılım.
1. AppCheck Pro (ilk sene 11 dolar)
AppCheck Pro, henüz keşfedilmemiş tehditleri bile algılayıp önlemeye yönelik özel bir anti-fidye yazılımı. Antivirüsünüz ile yan yana çalışan program, tüm işlemlerin davranışını, MBR ve GPT'yi, dosyalarınızı yakından izliyor. Zararlı yakalanır yakalanmaz engelleniyor ve otomatik olarak silinebiliyor.
2. Bitdefender Antivirus Plus (yılda 18,75 dolar)
Bir antivirüs yazılımı olan Bitdefender, davranış izleme motoru sayesinde ikinci bir koruma katmanı sunuyor. Bu davranış izleme motoru, işlemleri fidye yazılımına benzer davranışlar için yakından takip ediyor ve onları zarar vermeden önce durdurabiliyor. Bitdefender'ın fidye yazılımlarını engellemek için geliştirilen özel yazılımlar kadar güçlü olup olmadığını bilmiyoruz, ancak sahip olmanıza değeceğini düşünüyoruz.
3. Panda Internet Security (yılda 35 dolar)
Panda Internet Security'nin antivirüs motoru, güçlü bir ön koruma hattı sunmakla kalmıyor, çoğu fidye zararlısını hasar vermeden önce durdurabiliyor. Buna ek olarak Data Shield işlevi, yeni ve keşfedilmemiş tehditlere karşı dosyalarınızı korumaya çalışıyor. Data Shield varsayılan olarak Office belgelerini, resimleri, ses ve video dosyalarını koruyor ve belirli uygulamalara otomatik erişim izni veriyor. Bu sizin için yeterli değilse yeni dosya türleri veya güvenilir programlar ekleyebiliyorsunuz.
4. Webroot SecureAnywhere AntiVirus (yılda 28,10 dolar)
Adından da anlayacağınız üzere Webroot SecureAnywhere AntiVirus sizi sadece fidye zararlılarından değil, virüslerden de koruyor. Mevcut antivirüsünüz ile kullanabileceğiniz yazılım, antivirüsün kaçıracağı herhangi bir tehdidi yakalama şansına sahip. "İki antivirüs bir arada çalışmaz" kuralı burada geçerli değil, çünkü Webroot SecureAnywhere AntiVirus diğer güvenlik yazılımlarıyla çakışmayacak biçimde geliştirilmiş.
5. ZoneAlarm Anti-Ransomware (yılda 2,5 dolar)
ZoneAlarm Anti-Ransomware, herhangi bir antivirüsle yan yana çalışabilen, kullanımı kolay bir araç. Program, zararlıları bulmak için imza dosyalarını kullanmıyor, bu yüzden düzenli güncellemelere ihtiyaç duymuyor. Araç, işlemleri şüpheli davranışlara karşı izliyor ve bu sayede bilinmeyen tehditleri bile algılayabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Bir Linux dağıtımı hepsine bedel, hem de ücretsiz. Şimdi dağılabilirsiniz.
Ransomfree programını tavsiye ederim ücretsizdir. 2 yıldır kullanıyorum saldırıya uğradığımda engelleyerek bilgi veriyor. Şifreleme saldırılarını anında engelleyebiliyor. Antivirüs programı ile birlikte sorunsuz kullanabilirsiniz.