En İyi 5 Anti-Fidye Yazılımı 2017

Bilgisayarınızda fidye yazılım tehdidine karşı ek koruma sağlayacak 5 ücretli anti-fidye yazılımını seçtik!

En İyi 5 Anti-Fidye Yazılımı 2017

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Bir Linux dağıtımı hepsine bedel, hem de ücretsiz. Şimdi dağılabilirsiniz.

Ransomfree programını tavsiye ederim ücretsizdir. 2 yıldır kullanıyorum saldırıya uğradığımda engelleyerek bilgi veriyor. Şifreleme saldırılarını anında engelleyebiliyor. Antivirüs programı ile birlikte sorunsuz kullanabilirsiniz.

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