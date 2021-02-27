En iyi aksiyon ve suç filmleri! IMDb puanı yüksek, aksiyon dolu 40 film

Canınız sıkıldığında bol aksiyonlu bir film açmak iyi bir tercih olabilir. Birbirinden güzel aksiyona doyacağınız gelmiş geçmiş en iyi 40 aksiyon ve suç filmini sizler için liste haline getirdik. İşte IMDB puanları yüksek, gününüzün iyi geçmesini, kalp ritimlerinizin artmasını sağlayacak aksiyon ve suç filmleri...