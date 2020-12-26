En iyi aksiyon ve suç filmleri! IMDb puanı yüksek, heyecan dolu 37 film

Popüler sinemada akla ilk gelen türler arasında aksiyon-suç temalı filmler yer alıyor. Zamanınızın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, en iyi aksiyon filmleri arayışınızda seçim yapmanızı kolaylaştıracak filmleri derledik. İşte görsel efekt şovların yaşandığı, çatışmaların ve kovalamacaların bolca olduğu, IMDb puanına göre en iyi 37 aksiyon filmi...