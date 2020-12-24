En İyi ANC Kulaklık: Bose QuietComfort Earbuds'ı İnceledik!

Bu incelememizde son dönemde piyasaya çıkan çıkan kablosuz kulaklıklara adeta nokta koyan bir ürünle karşınızdayız. Son dönemde özellikle akıllı telefon üreticilerinin de bu kategoriye girmesiyle beraber çok sayıda kablosuz kulak içi kulaklık piyasaya çıktı. Evet, bunların pek çoğu başarılı özellikler de gösteriyor, orası doğru; incelemelerimizde de bunları anlatıyoruz. Fakat konu ses olduğunda bu konuda tepede olan markalar bir elin parmaklarını geçmez. Bose da bu önemli markalardan biri.
Bose markasını eminiz pek çoğunuz duydu, tanıyor ve biliyor. Aranızda ürünlerini kullananlar da muhakkak vardır. Ses konusunda çok başarılı olduğunu biliyorsunuzdur. Elbette bunun yanında ürünlerinin pahalı olduğu da açık. Fiyat konusunda kuşkusuz kalite devreye giriyor ve tabii ki marka ismi fiyat etiketini etkiliyor. Fakat şöyle söyleyelim ki, bugün yakından bakacağımız Bose QuietComfort Earbuds ve Sport Earbuds modelleri, şu ana kadar incelemesini gerçekleştirdiğimiz en iyi kablosuz kulaklıklar arasına giriyor. Bu anlamda odyofillerin aradığı modellerden olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle bu 2 kulaklıktan QuietComfort Earbuds, sınıfının en iyi gürültü engelleme performansını sunmasıyla gerçekten büyük fark yaratıyor. Hepsinden bahsedeceğiz, şimdi yavaş yavaş anlatmaya başlayalım.
QuietComfort Earbuds ve Sport Earbuds Tasarımları Nasıl?
Öncelikle kulaklıkları tasarımlarıyla tanıyalım. Bose QuietComfort Earbuds ve Sport Earbuds tasarım açısından birbirine oldukça benzeyen ürünler. QuietComfort modeli biraz daha büyük olurken, Sport modeli ise daha küçük boyutlara sahip. Her 2 kulaklığın da yumuşak silikon kulak uçları yer alıyor ve kulağa rahat yerleşmesi ve düşmemesi için kanatlı tasarımı kullanıyorlar. Bu silikon başlıkları kutu içinde 3 farklı boy halinde bulabiliyorsunuz. Hangisi ile rahat edecekseniz onu takmanız önemli. Özellikle pasif gürültü engelleme sağlamak için tomurcukların kulağınıza tam olarak uyması lazım. Bu arada silikon başlıkların koni tasarımında olduğunu da belirtelim. Böylece bu başlıklar kulak kanalını ideal biçimde örtebiliyor.
Kulaklığın dış yüzeyi elbette tahmin edebileceğiniz gibi dokunmatik kontrollere ev sahipliği yapıyor. Parmağınızı sağ kulaklık üzerinde kaydırarak ses seviyesini kısıp yükseltebiliyorsunuz. Çift tıkladığınızda şarkıyı durdurup sürdürebiliyor veya telefonunuza gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Basılı tutarsanız ise asistanı uyandırabiliyor veya gelen çağrıları reddedebiliyorsunuz.
Sol kulaklık üzerinden ise gürültü engelleme özelliğini 3 kademe halinde değiştirebiliyorsunuz ki, bundan az sonra daha detaylı şekilde bahsedeceğiz.
Sport Earbuds modelinde de benzer kontroller mevcut durumda. Tek fark bu kulaklıkta gürültü engelleme özelliği yok.
Evet, bu arada hazır yer gelmişken söyleyelim. 2 kulaklık arasında en bariz farkın, aktif gürültü engelleme özelliğinin QuietComfort'da olup Sport modelinde olmaması şeklinde özetleyebiliriz. Ayrıca bir de QuietComfort modeli kablosuz şarj desteği de sağlıyor. Bundan da bahsedeceğiz.
Bu arada her 2 kulaklık da IPX4 sertifikasına sahip. Bunun anlamı bu 2 cihaz da tere veya hafif yağmura karşı dayanıklı yapıda, yani su sıçramalarına karşı endişe etmenize gerek yok. Ancak direkt olarak suya temas ettirmemeniz önemli.
Kulaklıkların tasarımı açısından son olarak şunu da söyleyelim: QuietComfort Earbuds'ı siyah ve kırık beyaz renklerinde bulabiliyorsunuz. Sport Earbuds ise elimizdeki Baltık Mavisi renginin yanı sıra Buzul Beyazı ve yine siyah renk seçeneğine sahip.
Bağlantı Kalitesi Nasıl?
Kulaklıklar Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantıyı destekliyor. Şarj kutularının iç yüzeyindeki tuşa basılı tutarak eşleştirmeyi başlatabiliyor ve kolayca ses kaynaklarına bağlanabiliyorsunuz. Kulaklıkları telefonunuzda Bose Music uygulaması üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz, uygulamadan pek çok ayarı yapabiliyorsunuz.
Kulaklıkların en etkilendiğimiz yanlarından biri istikrarlı bağlantı sağlayabilmesi oldu. Her 2 kulaklığı da 27 Kasım'dan bu yana kullanıyoruz ve bu süre içinde hem telefon hem dizüstü bilgisayar ile kullandığımız kulaklıklarda bir kez bile kesintiyle karşılaşmadık. Yaklaşık 12 metre mesafeye kadar menzil sağlayabilmesi de önemli. Bu sayede bu kulaklıkları özellikle spor salonunda kullanmak isteyenler rahat edeceklerdir.
Bu arada kulaklıkları kulağınızdan çıkarttığınızda ses otomatik olarak kesiliyor, bunu da ek bilgi olarak verelim.
Gürültü Engelleme Özelliği ve Ses Performansı
Şimdi gelelim QuietComfort Earbuds'ın gürültü engelleme özelliğine. Bu özelliği aktif hale getirmeden de zaten kulaklıktan iyi bir pasif gürültü engelleme performansı sağlayabiliyorsunuz. Ancak ANC'yi açtığınızda işin tüm rengi değişiyor.
Bu kulaklıkta 3 seviye halinde ANC sağlanıyor. Düşük, orta ve yüksek volümde gürültü iptali mümkün. Bu özelliği en üst kademeye ayarladığınızda, dış kullanımlarda; motosiklet gürültüleri, parkta koşuşan çocukların sesleri ve rahatsız edici diğer sesler boğuluyor. Orta seviyede kullandığınızda bile pek çok rahatsız edici sesin engellendiğini görüyorsunuz. Eğer müzik dinlerken aynı zamanda hafif de olsa çevredeki sesleri duymak istiyorsanız ise, bu defa ANC'yi düşük seviyeye almanız yeterli.
QuietComfort Earbuds'ın gerçekten başarılı bu gürültü engelleme özelliği sayesinde, çevrenizdeki seslerden rahatsız olmadan en sevdiğiniz müzikleri daha keyifli şekilde dinleyebiliyorsunuz pek tabii. Kulaklığın ANC özelliği gibi müzikal performansı da fazlasıyla iyi. Zengin ve net ses demetleri sağlayabiliyor. Biz de özellikle bir süredir Cyberpunk 2077'den dolayı bir hayli Synthwave dinledik ve bu serüvende ürettiği bas performansıyla bir hayli memnun kaldık. Ama bunun dengeli sağlandığını da söylemek lazım. Yani bam bam diye kulağınıza vuran bir bas seviyesinden ziyade, dengeli ve etkili bir bas performansı sağlıyor kulaklık -ki zaten aslında olması gereken de bu.
Bose'un Active EQ teknolojisi tam da burada devreye giriyor. Bas ve tizleri otomatik olarak güçlendiren ve dengeleyen bu teknoloji, böylece her müzik seviyesinde dengeli bir yapıyı gözetiyor.
Öte yandan Caz ve Blues hayranıysanız, enstrümental melodilerden keyif alacağınızın da altını çizelim. Elbette bu kulaklıkta müzik türü ile sınırlı değilsiniz. Hangi türde müzik dinliyorsanız dinleyin, müziğin direkt olarak kulağınızın içinde değil, sanki çevrenizde çalıyormuş hissiyatı elde edeceğinizi belirtmek gerek.
QuietComfort Earbuds'ın yanı sıra müzikal performans konusunda benzer sözleri Sport Earbuds için de tekrarlayabiliriz. Dediğimiz gibi Sport modelindeki gösterilebilecek fark, ANC bulundurmaması oluyor.
Bu arada her 2 kulaklıkta da 4 mikrofon bulunuyor. QuietComfort Earbuds yine burada ANC farkını konuşturuyor tabii ki, ancak 2 cihaz da telefon görüşmelerinde fazlasıyla iyi iş çıkartıyor. QuietComfort Earbuds'ın ise bu alanda da en iyi arama kalitesini sağladığını belirtmek gerekli. Zira elimizdeki pek çok kablosuz kulaklık ile karşılaştırmalı yaptığımız denemede, telefonun ucundaki kişiden QuietComfort Earbuds'ın ses iletimini daha iyi bulduğu şeklinde geri bildirim aldık.
Pil Ömrü
Peki, kulaklıkların şarjı nasıl gidiyor? QuietComfort Earbuds ile Sport Earbuds arasındaki temel farklılıklardan biri de bu yönde. QuietComfort Earbuds, 6 saate kadar pil ömrü sağlarken, Sport Earbuds 5 saate kadar dinleme süresine sahip. Ancak QuietComfort Earbuds'ın ANC özelliğini minimuma alırsanız 6 saati de aşabiliyorsunuz. Öyle ki ANC'yi tam seviyede kullandığımızda 5 saat 45 dakikalık sonuç aldık.
Her 2 kulaklığı da tabii ki kullanmadığınızda ve şarj etmek istediğinizde kutusuna yatırıyorsunuz. QuietComfort Earbuds'ın kutusunun biraz büyük olduğunu kabul etmek lazım, fakat kablosuz şarj imkanı sunması avantajı oluyor. QuietComfort Earbuds'ın şarj kutusu Qi sertifikasına sahip. Yani bunun anlamı Qi şarj pediniz varsa, böylece bu kutuyu kablosuz şarj edebileceksiniz. Kutu 12 saatlik ekstra pil ömrü sağlarken, kulaklıkları 15 dakika şarj ederek yaklaşık 2 saatlik bir pil ömrü elde edebildiğinizi de söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Bose, gerek QuietComfort Earbuds gerek Sport Earbuds kablosuz kulaklıkları ile gerçekten şahane bir iş çıkartmış. Eğer bu türde bir kulaklık arıyor ve aktif gürültü engelleme özelliğinde ısrarcıysanız QuietComfort Earbuds modelinden fazlasıyla memnun kalacaksınız diyebiliriz. ANC şart değil, fiyatı da biraz daha uygun olsun derseniz ise, bu defa da odağınıza Sport Earbuds modelini alabilirsiniz. Kulaklıkların fiyatları ise QuietComfort Earbuds'ın 3889 TL, Sport Earbuds'ın ise 2689 TL olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi pek ucuz ürünler olmadığı açık, fakat karşılığında sundukları kalite muazzam.
CHIP Online Notu: %90
+ ANC konusunda sınıfının en iyisi
+ Zengin ve net ses
+ Bas performansı
+ Konforlu
+ Kablosuz şarj olanağı
+ Dokunmatik kontroller
- Şarj kutusu büyük
- Erişilmesi güç fiyat
Bose QuietComfort Earbuds Teknik Özellikler
- Gürültü Engelleme Var
- Pil Ömrü 6 saate kadar
- Şarj Süresi 2 saat
- Hızlı Şarj 15 dk. ile 2 saat kullanım
- Kablosuz Şarj Var
- Bluetooth 5.1
- Mikrofon 4 adet
- Su Koruması IPX4
- Bağlantı USB-C
Bose Sport Earbuds Teknik Özellikler
- Gürültü Engelleme Yok
- Pil Ömrü 5 saate kadar
- Şarj Süresi 2 saat
- Hızlı Şarj 15 dk. ile 2 saat kullanım
- Kablosuz Şarj Yok
- Bluetooth 5.1
- Mikrofon 4 adet
- Su Koruması IPX4
- Bağlantı USB-C
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