En İyi Android Web Tarayıcıları 2020

Android'de kullandığınız mevcut tarayıcınızı veya Chrome'u bir an için unutun ve bu başarılı tarayıcıların sunduklarına göz atın.

En İyi Android Web Tarayıcıları 2020

Android'li telefonunuzla veya tabletinizle gelen web tarayıcısı, sunduğu işlevlerle size yetiyor olabilir. Ancak Android'de farklı alanlara odaklanan birçok alternatif web tarayıcısı da var. Bu yazımızda hafif web tarayıcılarına odaklandık. Bunlardan bazıları, gizliliğe önem vererek tarayıcıyı kapattığınızda tüm izleri temizliyor.

İşte web deneyiminizi farklı noktalara taşımaya aday 5 Android web tarayıcısı.

1. Firefox Focus

Firefox'un Android'deki tam sürümü çok iyi bir web tarayıcısı. Ancak daha yeni bir tarayıcı olan Firefox Focus bizim favorimiz. Firefox Focus'u kapattığınızda tüm tarayıcı geçmişiniz siliniyor. Bunu tarayıcıyı kapatmadan, sağ alttaki çöp kutusu simgesine dokunarak da yapabiliyorsunuz.

İndirin: Firefox Focus

2. Opera Touch

Opera Touch, tek elle kullanmaya odaklanan bir web tarayıcısı. Alışılmadık bir arayüze sahip olan Opera Touch, sıkça kullandığınız tarayıcı işlevlerine tek dokunmayla ulaşmanızı sağlıyor. Bağlı PC'lerle bağlantı paylaşmak da Opera Touch ile çok kolay.

İndirin: Opera Touch

3. Microsoft Edge

Windows 10'da varsayılan tarayıcınız olarak Microsoft Edge'i kullanmıyor olabilirsiniz, ancak tarayıcının mobil sürümü hiç de fena değil. Mobil Edge, farklı bir takım tarafından geliştiriliyor ve bu yüzden farklı işlevlere sahip. Örneğin Edge, haber konusunda kötü ün yapmış siteleri ziyaret ettiğinizde sizi uyarabiliyor. Microsoft hesabınıza oturum açarak yer işaretlerinizi eşitleyebiliyorsunuz; tabi masaüstünde Windows 10 kullanıyorsanız.

İndirin: Microsoft Edge

4. Puffin

En hızlı mobil tarayıcılardan biri sayılan Puffin, gizliliğinizi korumaya yönelik özelliklere ve bir de reklam engelleyicisine de sahip.

İndirin: Puffin

5. Flynx

Flynx, ilginç bir web tarayıcısı çünkü tüm ekranınızı kaplamak yerine kullandığınız uygulamanın üzerinde yüzer bir pencere olarak görünüyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını sıkça kullanıyorsanız, Flynx'i sevebilirsiniz.

İndirin: Flynx

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