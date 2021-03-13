En iyi bilim kurgu filmleri! Gelmiş geçmiş, en iyi 59 bilim kurgu filmi

Evde vakit geçirmeyi seven kişiler kendi zevklerine göre film izlerler. Özellikle bilim kurgu filmleri farklı dünyalarda yolculuğa çıkarıp, daha fazla düşünmeyi ve iyi vakit geçirmeyi sağlıyor. Bilim kurgu film türünden hoşlanıyor ancak ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız sizin için IMDb puanına göre hazırladığımız en iyi 59 bilim kurgu filmleri listesi yazımıza göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler!
59. THE MIDNIGHT SKY
IMDb: 5,6
The Midnight filmi konusu: Bu kıyamet sonrası hikayede, Kuzey Kutbu'nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'in Sully ve astronot arkadaşlarının gizemli bir küresel felaketi engellemek için yaptıkları anlatılıyor.
58. TAU
IMDb Puanı: 5,8
Tau filmi konusu nedir? Bir kadın, fütürist bir akıllı evde bir bilim adamı tarafından esir tutulur ve evi kontrol eden yapay zeka ile birlik olarak kaçmaya çalışır.
57. DERİN SULAR (UNDERWATER)
IMDb Puanı: 5,8
Underwater filmi konusu nedir? Derin deniz sondaj şirketi için çalışan okyanus araştırmacılarından oluşan bir ekip, gizemli bir depremin Mariana Çukuru'nun dibinde bulunan derin su araştırma ve sondaj tesislerini harap etmesinden sonra güvenli alana ulaşmaya çalışır.
56. ÖLÜMCÜL MAKİNELER / MORTAL ENGINES
IMDb: 6,1
Ölümcül Makineler filmi konusu: Şehirlerin tekerlekler üzerinde gezindiği ve hayatta kalmak için birbirlerini tükettiği kıyamet sonrası bir dünyada, iki kişi Londra'da buluşur ve bir komployu durdurmaya çalışır.
55. CODE 8
IMDb: 6,1
Code 8 filmi konusu nedir? Süper güçlü bir inşaat işçisi, hasta annesine yardım etmek için para toplamak amacıyla bir grup suçlunun arasına düşer.
54. LABİRENT: SON İSYAN / MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
IMDb Puanı: 6,2
Labirent: Son İsyan konusu nedir? Genç kahraman Thomas, "Flare" olarak bilinen ölümcül bir hastalığa çare bulmak için bir göreve çıkar.
53. ZAMAN TUZAĞI / TIME TRAP (2017)
IMDb Puanı: 6,3
Zaman Tuzağı filmi konusu nedir? Bir profesör bir mağaraya girer ve kaybolur. Öğrencilerinden bazıları onu aramaya gelir ve mağarada sıkışıp kalırlar.
52. YARATIK: COVENANT / ALIEN : COVENANT
IMDb Puanı: 6,4
Yaratık: Covenant filminin konusu nedir? Prometheus'un yolculuğunun ardından Covenant adlı gemiyle yeni bir ekip, uzayın derinliklerine doğru yeniden yola çıkar. Varolduğunu bilmedikleri bir gezegene varırlar, ancak burada tehlikeli yaratıklar ve daha önceki Prometheus seyahatinden sonra burada kalmış David'le karşılaşacaklardır. Prometheus'un başrol oyuncuları Michael Fassbender ve Noomi Rapace, devam filmi Alien: Covenant'ta da seyircinin karşısında.
51. OVERLORD OPERASYONU (2018)
IMDb Puanı: 6,6
Overlord Operasyonu konusu nedir? 2. Dünya Savaşı'nda, müttefik güçlerin Normandiya'ya asker çıkarması yapacağı günün arifesinde, bir grup Amerikalı paraşütçü, düşman hattının arkasında bırakılır. Askerlerin buraya bırakılmasının amacı saldırının başarısı için önemli bir görevi gerçekleştirmektir. Fakat askerler hedeflerine yaklaşırken beklenmedik bir şeyle karşılaşırlar.
50. BIRD BOX
IMDb Puanı: 6,6
Bird Box filmi konusu nedir? Görülmeyen uğursuz bir varlığın toplumun çoğunu intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, bir anne ve iki çocuğu güvenli bölgeye ulaşmak için umutsuzca bir girişimde bulunur.
49. YOK OLUŞ (ANNIHILATION)
IMDb Puanı: 6,8
Yok Oluş filmi konusu nedir? Bir biyolog, doğa kanunlarının geçerli olmadığı gizemli bir bölgeye tehlikeli, gizli bir keşif gezisine gider.
48. PROMETHEUS
IMDb Puanı: 7,0
Prometheus filmi konusu nedir? Prometheus ile yeni bir mitoloji yaratan Scott, insan ırkının dünya üzerindeki köklerini araştıran bir ekibin hikayesini anlatıyor. Bu serüvende evrenin en karanlık köşelerine sürüklenen ekibin kökleri ararken buldukları, dünyanın sonunu getirebilecek bir şey oluyor. Bu durumda artık bununla savaşıp, insan ırkını bu bilinmez tehlikeden kurtarmaları gerekiyor.
47. THE PLATFORM
IMDb Puanı: 7,0
The Platform filmi konusu nedir? Seviye başına bir hücre olan dikey bir hapishane. Hücre başına iki kişi. Tek bir yemek platformu ve yukarıdan aşağıya beslemek için günde iki dakika. The Platform'da hapsolmuş sonsuz bir kabus.
46. GÖRÜNMEZ ADAM / THE INVISIBLE MAN (2020)
IMDb Puanı: 7,1
The Invisible Man filmi konusu nedir? Cecilia'nın istismarcı eski sevgilisi ölüp servetini bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir. Bir dizi tesadüf ölümcül hale gelirken Cecilia, kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır.
45. DERİN KARANLIK / PITCH BLACK (2000)
IMDb Puanı: 7,1
Derin Karanlık filmi konusu nedir? Ticari bir nakliye gemisi ve mürettebatı, yalnızca geceleri ziyafete giden kana susamış yaratıklarla dolu bir gezegende mahsur kalır. Ama sonra, bir ay sürecek tutulmanın gerçekleşmek üzere olduğunu öğrenirler.
44. 13. KAT / THE THIRTEENTH FLOOR (1999)
IMDb Puanı: 7,1
13. Kat filmi konusu nedir? 1937'nin sanal gerçeklik simülasyonunu çalıştıran bir bilgisayar bilimcisi, meslektaşı ve akıl hocası öldürüldüğünde birincil şüpheli olur.
43. BLACK MIRROR: BANDERSNATCH
IMDb Puanı: 7,2
Black Mirror: Bandersnatch filminin konusu nedir? Genç bir programcı, çılgın bir yazarın fantastik romanını bir video oyununa uyarladığında gerçeği sorgulamaya başlar.
42. DEĞİŞEN DÜNYANIN İNSANLARI / FAHRENHEIT 451 (1966)
IMDb Puanı: 7,2
Fahrenheit 451 filmi konusu nedir? Baskıcı bir gelecekte, görevi tüm kitapları yok etmek olan bir itfaiyeci, görevini sorgulamaya başlar.
41. MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ / WAR FOR THE PLANET OF THE APES
IMDb Notu: 7.4
Maymunlar Cehennemi: Savaş / War for the Planet of the Apes filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti'nde Kobo'nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor. Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır...
40. LİMİT YOK / LIMITLESS
IMDb Notu: 7.4
Limit Yok / Limitless filminin konusu nedir? Yaşamı pek de parlak olmayan Eddie, New York'ta düzensiz bir hayat yaşayan ve pek de başarılı sayılmayacak bir yazardır. Kız arkadaşından ayrıldığı bir gün yolda eski bir arkadaşıyla tanışan Eddie'nin hayatı tamamen değişecektir. Eski arkadaşından aldığı bir hap, Eddie'nin beyninin tam kapasite çalışmasını sağlıyordur. Bu ilaç sayesinde eski dünyası değişen, hayata farklı bir gözle bakmaya başlayan Eddie paraya, çekiciliğe ve yüksek bir zekaya sahip olur. Ama aradan çok zaman geçmez, bu yüksek güçün yan etkilerinin ortaya çıkması gecikmez...
39. MESAJ / CONTACT
IMDb Notu: 7.4
Mesaj / Contact filminin konusu nedir? Çocukluğundan gelen merak ve heyecanla dünya dışı yaşamlara ve varlıklara inanan Dr. Eleanor Arroway, bu tutkusunu çocuk yaşta kaybettiği babasının da yardımlarıyla bir mesleğe dönüştürür. Dr. Arroway SETI isimli programda çalışan, dünya dışı varlıkları araştıran bir ekibin önemli gökbilimcilerinden biridir. Çocukluğundan bu yana umudunu asla kaybetmeyen ve her seferinde daha tutkulu bir şekilde radyo sinyallerini dinleyen kadın ihtiyacı olan fon desteğini de elde ettiğinde, rekabetçi çalışma ortamına ve uğradığı haksızlaklara rağmen, hayalini kurduğu ve gerçekliğine sıkı sıkıya tutunduğu dünya dışı varlıklardan ilk mesajını alacaktır.
38. ROBOT POLİS / ROBOCOP
IMDb Notu: 7.5
Robot polis / RoboCop filminin konusu nedir? Yıl 2028'dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit'teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar.
OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.
37. ZAMANIN ÖTESİNDE / PREDESTINATION
IMDb Notu: 7.5
Zamanın Ötesinde / Predestination filminin konusu nedir? Sıkı bir bilimkurgu filmi olan Predestination, zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye veya suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini konu eder. Gizli bir serivise bağlı çalışan ajanın son görevi ise; 1975 yılında New York'ta yaptığı bir patlamada 11.000 insanın ölümünden sorumlu olan Fiyasko Bombacısı adlı kişiyi bulup bu patlamanın hiç yaşanmamış olmasını sağlamaktır... Görevi için 1970 yılına New York'ta bir barda, barmen olarak çalışmaya başlayan ajan orada "Evlenmemiş Anne" rumuzlu John isimli bir köşe yazarıyla tanışır. Küçük bir bar sohbetiyle başlayan ikilinin sohbeti, gecenin ilerleyen saatlerinde daha da derinleşir...
36. SESSİZ BİR YER / A QUIET PLACE
IMDb Notu: 7.5
Sessiz Bir Yer / A Quiet Place filminin konusu nedir? 2 çocuklu bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da, ebeveynleri de hiçbir şekilde konuşmamakta, işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliğin içinde çıkan bu ses, ailenin peşindeki varlığın dikkatini hemen çekecek ve aile sessizliklerini bozmanın bedelini ağır ödeyecektir...
35. UPGRADE
IMDb Puanı: 7,5
Upgrade filminin konusu nedir? Eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrayan Grey Trace, karısını saldırıda kaybetmenin yanı sıra belden aşağı da felç olmuştur. Günün birinde bir milyarder mucitten bedenini geliştirecek deneysel bir tedavi teklifi alır. Tedavi için Trace'in bedenine STEM olarak adlandırılan yapay zeka implantı yerleştirilir. Tedavi ile insanüstü yetenekler kazanan Trace, karısını öldüren ve kendi hayatını mahveden kişilerden intikam almak için yola koyulur...
34. SİNEK / THE FLY
IMDb Puanı: 7,6
Sinek / The Fly filminin konusu nedir? Seth Brundle, karizmatik bir karakteri olan, hafif çılgın bir bilim adamıdır. Kadın gazeteci Veronica Quaife, maddenin teleportasyonu yani ışınlanma üzerinde çalışan bu genç dahiyi haber konusu yapmıştır. Genç kadın Brundle'ın ilk defa bir canlıyı ışınlamayı başardığı zafer anına şahit olur. Ancak ışınlanma modülüne Brundle ile birlikte girmiş olan küçücük bir sinek, herkesin gözünden kaçmıştır.Genç bilim adamı ve güzel gazeteci arasında gelişen duygusal yakınlaşma, kısa süre içinde Brundle'da gelişen ruhsal ve fiziksel farklılıklar tarafından gölgelenecektir. Brundle'ın moleküler yapısının bir sineğinkiyle birbirine karışmış olduğu anlaşıldığında, iki sevgilinin gözleri önünde gerçekleşen acı verici trasformasyon süreci, zamana karşı bir yarışa dönüşür.
33. GRAVITY
IMDb Puanı: 7,7
Gravity filminin konusu nedir? Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. İkili dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?
32. MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ / DAWN OF THE PLANET OF THE APES
IMDb Notu: 7.6
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti / Dawn of the Planet of the Apes filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti'nde genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve söz sahibi olan tür olmak!
31. EX MACHINA
IMDb Puanı: 7,7
Ex Machina filminin konusu nedir? Henüz 24 yaşındaki Caleb, sadece Silikon Vadisi'nin değil dünyanın da en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Şirketin gizemli CEO'su Nathan ise hem şirketten hem insanlardan uzakta, özel bir dağ evinde yaşamaktadır. Caleb, düzenlenen bir yarışmada, Nathan'ın dağ evinde 1 haftalık bir 'ödül' kazanır. Fakat içine çekileceği deneyden habersizdir. 'Ava' adında güzel bir robot kızın bedeninde, dünyanın ilk gerçek yapay zekası Caleb'i beklemektedir.
30. GATTACA
IMDb Puanı: 7.8
Gattaca filminin konusu nedir? Teknolojinin ve bilimin durmak bilmeksizin ilerlediği bir yüzyıldayız. Bilim artık kusursuz insan modelleri üretebilmekte ve ortaya çıkan ırk, süper insan niceliklerini taşımaktadır. Özel amaçlar ve mevkiler için yaratılan bu insanlar, eski insanlığın yerini almakta ve onları hayattan soyutlamaktadır. Bu eski insanlardan biri olan astronot adayı Vincent, önemli bir şirkette ancak temizlikçi olarak iş bulabilecek duruma gelir. Ancak bu süreçte kurduğu bir tezgah sayesinde yüksek bir mevkide iş bulur. Şirkette vuku bulan bir cinayeti çözmek için görevlendirilen özel dedektif, Vincent'ın sırrını açığa çıkaracaktır.
29. AVATAR
IMDb Puanı: 7,8
Avatar filminin konusu nedir? Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na'vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na'vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora'ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora'ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na'vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.
28. AZINLIK RAPORU / MINORITY REPORT
IMDb Puanı: 7,9
Azınlık raporu / Minority Report filminin konusu nedir? Dedektif John Anderton, psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başındadır. Anderton'ın kusursuz işlediğine inandığı sistem, birdenbire tersine döner. Anderton'ın şefi olduğu birim, cinayet suçlamasıyla onun peşine düşer. Avcı artık av olmuştur... Şimdiye kadar kölesi olduğu sistem artık John'un başının belası haline gelmiştir.
27. YASAK BÖLGE 9 / DISTRICT 9
IMDb Puanı: 7,9
Yasak Bölge 9 filminin konusu nedir? 1982 yılında hayatta kalan son uzaylıların, yaşamlarını idame ettirebilmek için dünyayı mesken tutmalarının hikayesi anlatılıyor. Güney Afrika'nın bir bölgesine yerleşen uzaylılar çok geçmeden bir araştırma ekibi tarafından keşfedilip gözlem altına alınırlar. MNU isimli özel bir şirketin denetimi altında tutulan uzaylılar, District 9 isimli bir bölgeye konuşlandırılırlar. Bu şirketin yetkilileri uzaylıların teknolojisinin sırlarını öğrenip uygulamayı, böylece de muazzam paralar kazanma peşindedir. Bunun için gerekli olan şey ise uzaylı DNA'sıdır. MNU çalışanı Wikus van der Merwe esrarengiz bir virüs tarafından saldırıya uğrar ve uzaylılara benzemeye başlar. Şirket şimdi kendi çalışanının peşine düşecek, Merwe ise tek sığınabileceği yer olan District 9'a doğru yola çıkacaktır.
26. BİR BAŞKASININ YÜZÜ - TANIN NO KAO
IMDb Notu: 8.0
Tanin No Kao, Bir Başkasının Yüzü adlı filmin konusu nedir? Filmde, çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Okuyama'nın yaşadığı değişim. Geçirdiği ameliyat ile bir başkasının yüzü Okuyama'ya nakledilir. Okuyama yeni yüzü ile dünyayı ve kendi iç dünyasını sorgulamaya başlar. Psikolojisi alt üst olur.
25. KARANLIK YOLCULUK / DONNIE DARKO
IMDb Puanı: 8.0
Karanlık Yolculuk/ Donnie Darko konusu nedir? Karanlık Yolculuk, genç bir adamın gizemli macerasını konu ediyor. Yıl 1988... Donnie Darko isimli genç bir gece insan-tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından odasından çıkarılıp bir sırra doğru sürüklenir. Yaratık, genç çocuğa 28 gün, 6 saat, 42 dakika, ve 12 saniye sonra dünyanın sonunun geleceğini söylemiştir. Olayın şokunu üzerinden atamayan Donnie, bu büyük sırrın ağırlığı altında, tüm sosyal yaşantısını sonlandırarak bu gizemli tavşanın peşinden gidecektir.
24. 12 MAYMUN / TWELVE MONKEYS
IMDb Puanı: 8.0
Twelve Monkeys/ 12 Maymun konusu nedir? Dünyada insanlığın yok olmasına yetecek derecede tehlikeli olan bir virüs yaklaşık beş milyar kişinin ölümüne yol açmıştır. Geriye kalan az sayıdaki insan yer altlarına kurdukları barınaklarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu esnada virüsün yok olması için bir çözüm yolu bulan insanlar, zamanda geriye gidebilecekleri bir zaman makinesi yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole gönüllü olur. James kendisini yedi yıl geride, bir akıl hastanesinde bulur. Akıl hastanesi gibi bir ortamda gelecekten geldiğini ve misyonunu anlattığında ise gerçek anlamda akıl hastası etiketi yemesine neden olur.
23. AŞK / HER
IMDb Puanı: 8.0
Her/ Aşk filminin konusu nedir? Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.
22. BIÇAK SIRTI / BLADE RUNNER 2049
IMDb Puanı: 8.0
Blade Runner 2049/ Bıçak Sırtı konusu nedir? Bıçak Sırtı, çekildiği yıldan çok uzak bir dönemde, 2019 yılında, dünyanın artık distopik bir yaşam alanı haline geldiği bir dönemde geçer. Tyrell gibi devasa üretici firmalar Replikant isimli, dış görünüm olarak insan türünden ayırt edilemeyen robotlar üretmektedirler. Dünya dışı kolonilerin tehlikeli ve illegal işlerinin halledilmesi için kullanılan bu robotlar, Blade Runners isimli özel polisler tarafından yakalanmaktadır. Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard, görevini bıraktığı bir esnada, Los Angeles'a gelen bir grup replikantı yakalamak için verilen son bir görevi kabul eder. Ancak iki milyon insanın yaşadığı bu şehirde görünüm olarak insandan hiçbir farkı bulunmayan bu robotları teşhis etmek hiç kolay olmayacaktır.
21. LOGAN: WOLVERINE
IMDb Puanı: 8.1
Logan: Wolverine filminin konusu nedir? Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.
20. SOLARIS / SOLYARİS
IMDb Puanı: 8,1
Solyaris/ Solaris filminin konusu nedir? Belirgin bir bilince sahip bir gezegendir Solaris. Oraya gelen dünya insanlarının zihinleri ile oynamak ise en büyük gücü ve yeteneğidir. İnsanların bilinçaltına süzülüp oraya müdahele ederek, hafızalarındaki şeyleri maddeleştirir. Burada olanları araştırmakla görevli olarak ilgili üsse gönderilen kişi de gezegenin gücünden payını alacaktır şüphesiz. Böylesi bir gizemle büyülenirken kendi geçmişi ile burun buruna gelecektir. Tarkovski'nin üzerinde çok durulan bu çalışması, bazı yerlerde Kubrick'in 2001'ine Rusya'nın verdiği yanıtı olarak değerlendirilmektedir. Ancak genel olarak bağımsız bir çalışmadır. Hatta bir roman uyarlaması olduğu halde özgünlüğünü koruduğu söylenebilir.
19. THE THING / ŞEY
IMDb Puanı: 8,1
Şey/ The Thing filminin konusu nedir? Film, John Campbell'ın kısa öyküsünden uyarlanmıştır. Kuzey kutbunun buz tutmuş topraklarında bir kurdun peşinden koşan Norveçli bilim insanları Amerikan Antartik araştırma üssüne kadar gelmişler fakat burada esrarengiz bir şekilde can vermişlerdir. Neler olduğunu anlayabilmek için dışarı çıkan Amerikan bilim adamları Norveç araştırma üssüne gidip esrarengiz olayı çözmeye karar verirler. Norveç bölgesine yaklaştıklarında buldukları şeyler esrarengiz ve tüyler ürpeticidir. Bir cesetle karşılan adamlar, bedeni otopsi için yanlarında getireceklerdir. Ancak bu 'şey' tahmin edilemez boyutlarda bir ürkütücülüğe sahiptir.
18. ÖLÜM TAKİBİ / BLADE RUNNER
IMDb Puanı: 8,1
Blade Runner/ Ölüm takibi konusu nedir? Tehlike neredeyse Triton genellikle onun tam ortasındadır ve de oyunu kurallarına göre oynamamaktadır. Irak'taki görevinden isteği dışında terhis edildikten sonra, Triton'un güzel eşi Kate, korkunç bir katilin acımasız mücevher hırsızları çetesi tarafından kaçırılır. Şimdi Triton onu kurtarmak için, en güçlü silahını yani kendisini kullanarak savaşmak zorundadır.
17. JURASSIC PARK
IMDb Puanı: 8,1
Jurassic Park konusu nedir? Jurassic Park'ta fosilleşmiş bir sivrisinekten çıkarılan dinozor kanı, bilimadamlarına DNA ile yeniden dinozor yaratma imkanı verir. Dr. Hammond, bu DNA'dan yola çıkarak genetik olarak dinozorlar geliştirir ve bir tür hayvanat bahçesi açar.Çeşit çeşit dinozorların canlı olarak görülebileceği bu özel hayvanat bahçesinin ilk test ziyaretçileri ise bir avukat, bir matematikçi, bir dinozor uzmanı ve bir bitkibilimci ile Hammond'un torunlarıdır. Dinozor embriyolarını ele geçirmek isteyen biri güvenlik sistemini devre dışı bırakınca, bütün dinozorlar adada serbest kalırlar.
16. MAD MAX: FURY ROAD
IMDb Puanı: 8,1
Mad Max: Fury Road konusu nedir? Mad Max: Fury Road'da, zorlu geçmişi Mad Max'i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe'dan kaçmaktadırlar ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.
15. OTOMATİK PORTAKAL - A CLOCKWORK ORANGE
IMDb Puanı: 8,3
Otomatik Portakal'ın konusu nedir?
1971 yapımı film, sinema dünyasının en kült filmlerinden biri kabul edilir. Yönetmeni Stanley Kubrick'tir ve bir kitaptan uyarlamadır. Bir grup şiddet bağımlığı ve sadist gençten oluşan çetenin önlerine çıkan herkese yaşattığı vahşet ve korkuyu anlatmaktadır. Yaptıkları korkunç olaylar öyle bir boyuta ulaşır ki çetenin lideri yakalanır ama hapse atılmaz. Yaptıklarının cezası olarak, bir deneyde kobay olarak kullanılmaktır.
14. METROPOLİS
IMDb Puanı: 8,3
Metropolis konusu nedir? Metropolis'te, insanlık artık ikiye ayrılmıştır. Yeraltında makinelerle birlikte yaşayan sınıf ve yukarıda daha konforlu bir yaşam süren yönetici sınıf. Yeraltında yaşayan işçiler zorlu bir yaşam sürerken, yönetici sınıf konforlu bir hayat sürer. Hayatlarından oldukça memnun olan yönetici sınıf, yaşam mücadelesi veren yeraltındakilerin durumu pek de önemsemez. Lang, bölünmüş toplumsal yapıyı, insanı bir aşktan yola çıkarak, uzlaştırmaya çalışır.
13. 2001: UZAY YOLU MACERASI / 2001: A SPACE ODYSSEY
IMDb Puanı: 8,3
2001: A Space Odyssey/ 2001: Uzay yolu macerası konusu nedir? 2001: Uzay Macerası'nda bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları, aniden yanıbaşlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanların şafağı gelmiştir.2001'de, bir önceki sahneden 4 milyon yıl sonra, bir uzay gemisi aydan gelen esrarengiz sinyallerin ardında aynı siyah taşı keşfeder. Hem de ay yüzeyinde. Sinyaller Jupiter'e gitmektedir.On sekiz ay sonra Discovery'nin güvertesinde, astronotlar David Bowman ve Frank Poole Jupiter'in gölgesine doğru yola çıkmışlardır. Uzay gemisinde HAL 9000 adında, yapay zekaya sahip, dünyanın en gelişmiş bilgisayarı bulunmaktadır. Ve hiç kuşkusuz, bu sonuncunun, kendi planları vardır...
12. YARATIĞIN DÖNÜŞÜ / ALIENS
IMDb Puanı: 8,3
Aliens/ Yaratığın dönüşü konusu nedir? Bir yaratığın intikamını konu alan film yaratığın tekrar dirilip şehri basması ve çeşitli yerlere istila etmesini anlatıyor.
11. SİL BAŞTAN / Eternal Sunshine of the Spotless Mind
IMDb Puanı: 8,3
Eternal Sunshine of the Spotless Mind/ Sil Baştan filmi konusu nedir? Sil Baştan, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish'in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister.Film, adamın hafızaları silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince, üzerindeki müdaheleyi durdurmak ister. Pişman olmuştur!
10. VOL.İ / WALL-E
IMDb Puanı: 8,4
Wall-e/ Vol.i konusu nedir? Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya'yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i'ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Vol.i'nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve'nın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır. Film tüketim çılgınlığına ve insan türünün kendi yaşadığı doğal çevreye verdiği zararlara dair önemli yorumlar yaparken geleceğin insanlığını teknolojinin esiri olmuş, tembellikten tükenmiş bir profilde çizer.
9. NATHAN'S KINGDOM
IMDb Puanı: 8,4
Nathan's Kingdom filminin konusu nedir? Nathan's Kingdom, madde bağımlısı kız kardeşi ile mücadele eden genç bir otistik adamın hikayesi. Birlikte el ele vererek yaşamlarını sonsuza dek değiştirme potansiyeline sahip hayali bir krallık bulmak için kendilerini tehlikeye atarlar.
8. YARATIK / ALIEN
IMDb Puanı: 8,4
Alien/ Yaratık filminin konusu nedir? Yaratık, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor. Tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo görevini tamamlamış bir şekilde Dünya'ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım çağrısı alır. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan gemi mürettebatı bu bilinmedik gezegene iniş yapar. Bu çağrının bir uyarı sinyali olduğunu geç fark eden ekip bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaştıklarında olağandışı bir tecrübeye, ürkütücü bir maceraya atılırlar.
7. PRESTİJ / THE PRESTIGE
IMDb Puanı: 8,5
Prestij / The Prestige filminin konusu nedir? Prestij, birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın hikayesini anlatıyor. 19.yy sonlarında Londra'da Robert Angier, sevgili eşi Julia McCullough ve Alfred Borden hem arkadaştırlar hem de bir sihirbazın asistanlarıdırlar. Bir gösteri esnasında Julia ölünce Robert, onun ölümünden Alfred'i suçlar ve birbirlerine düşman olurlar. Zaman içinde ikisi de hem ünlü olurlar hem de rakip sihirbazlara dönüşerek birbirlerinin sahne üstünde performansını sabote etmeye kalkışırlar. Alfred başarılı bir hile yapınca Robert, rakibinin sırrını çözmek konusunu takıntı halinde getirir ve trajik olaylar birbirini kovalar.
6. TERMİNATÖR 2: MAHŞER GÜNÜ / TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY
IMDb Puanı: 8,5
Terminator 2: Judgment Day/ Terminatör 2: Mahşer Günü konusu nedir? Terminatör 2: Mahşer Günü, 2009 yılında geçmektedir. Sarah Connor'ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni "Terminatör" geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah'ın oğlu John Connar'ı öldürmeye programlanır. Fakat bir diğer robot T-800 de John'u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John'u daha önce bulacaktır?
5. CRONUS
IMDb Puanı: 8,5
Cronus filminin konusu nedir? Toplumdan uzakta yaşayan amnezyası (Hafıza kaybı) olan bir kişi, uyandığında ölülerden hatıraları çıkaran bir cihaz icat ettiğini fark eder. Bu hatıraları da kim olduğunu bulmak için ve kendisinin daha mükemmel bir versiyonunu çıkarmak için kullanır.
4. GELECEĞE DÖNÜŞ / BACK TO THE FUTURE
IMDb Puanı: 8,5
Back To The Future/ Geleceğe Dönüş konusu nedir? Geleceğe Dönüş'te, deli dolu bilimadamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir. Otuz yıl öncesine dönen Marty'nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir. Artık Marty'nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır.
3. YILDIZLARASI / INTERSTELLAR
IMDb Puanı: 8,6
Interstellar/ Yıldızlararası konusu nedir? Yıldızlararası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...
2. MATRİX / THE MATRIX
IMDb Puanı: 8,7
The Matrix/ Matrix konusu nedir? Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?
1. BAŞLANGIÇ / INCEPTION
IMDb Puanı: 8,8
Inception/ Başlangıç filminin konusu nedir? Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur.
Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkânsız "başlangıç"ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.
Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir. Bu, gelişini sadece Cobb'un görebildiği bir düşmandır. Olay yeri ise zihniniz.
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Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Haldır huldur imdb' den çıkan puanlara göre sıralama yapmışsınız da, Cronus dediğiniz filme 10 kişi puan vermiş. Biraz film bilen birilerine sorsanız o filmin ilk 5 arasında olmaması gerektiğini görürsünüz.
@23 Haziran 2020 13:56 bir de nathans kingdom var. Muhtemelen izlememişlerdir.
Prestige bilim kurgu mu ???