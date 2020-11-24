En iyi bilim kurgu filmleri! Tüm zamanların en iyi top 47 bilim kurgu filmi

En iyi bilim kurgu filmleri; hayal gücümüzün ötesine taşırken, gelişen teknolojiyle bazen de imkansız olan bir geleceğin hayalini kurduruyor. Sizler için, birbirinden farklı hikayelere sahip en iyi bilim kurgu filmleri listesini hazırladık. İşte IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden oluşan top 47 listesi...