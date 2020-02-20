En İyi Ekran, Hangi Telefonda? İşte Yeni Şampiyon!

Samsung'un şu sıralar en dikkat çeken telefonu Galaxy Z Flip olabilir, ancak ekran teknolojisi uzmanları, Galaxy S20 Ultra'ya Samsung'u gururlandıracak bir puan verdiler.
Cihazlardaki ekranları derinlemesine inceleyen DisplayMate, Galaxy S20 Ultra'ya "en iyi akıllı telefon ekranı" ödülünü verdi. Web sitesine göre telefon, parlaklıktan renk isabetine 12 farklı rekor ile aynı seviyede veya önceki rekoru kırıyor. DisplayMate'e göre telefon, çok yüksek bir kalibrasyon isabetine ve "kusursuzdan ayırt edilemeyen bir görsel performansa" sahip. Özellikle ikinci cümlenin Galaxy S20 Ultra için büyük bir övgü olduğu açık.
Ekran testlerini incelemeyi seviyorsanız, DisplayMate'in çok ince ayrıntılara yer veren raporuna göz atmak isteyebilirsiniz. Bu arada firma, benzer bir raporu Galaxy S20 ve Galaxy 20 Plus için de yayınlamaya hazırlanıyor.
6,9 inçlik devasa bir ekranla gelen Galaxy S20 Ultra incelememize buradan ulaşabilirsiniz.
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