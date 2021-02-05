En iyi, En Unutulmaz Filmler... İşte mutlaka izlenmesi gereken 150 film

En iyi, unutulmaz, tarihe geçmiş, IMDb puanı yüksek filmleri hangileri? Hafızanızı tazelemek ve izlemeyi planladığınız film listesine bu filmleri de eklemek ister misiniz? İşte izlemeyenlerin mutlaka izlemesi gereken birbirinden iyi film önerileri;
IMDb listesinin ilk sırasında 1994 yapımı The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) bulunuyor. Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film IMDb'de 10 üzerinden 9.2 puanla tüm zamanların en sevilen filmi... Esaretin Bedeli'nde masum olduğunu iddia etmesine rağmen eşi ve sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla cezaevine giren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesi anlatılır.
Listenin ikinci sırasında sinemanın unutulmazları arasına giren Baba yer alıyor. Mario Puzo'nun yazdığı romandan uyarlanan 1972 yapımı Baba'da yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola oturuyor. Başrolleri Marlon Brando ve Al Pacino paylaşıyor.
Listenin 3. sırasında 9 puan ortalamasıyla, ilk filmden iki yıl sonra çekilen Baba 2 yer alıyor. İlk filmin devamı olan Baba 2, 6 adet Oscar aldı. Robert De Niro'nun En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldığı filmde genç Vito Corleone'nin nasıl mafya babası olduğu da anlatılıyor.
Listenin 4. Sırasında 2008 yapımı Kara Şövalye, 5. Sırasında 12 Öfkeli Adam, 6. Sırasında yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı 1993 yapımı Schindler'in Listesi yer alıyor.
Oskar Schindler adlı Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alan film Oscar'da 7 dalda ödül kazanmıştı.
EN İYİ, EN UNUTULMAZ, İZLENMESİ GEREKEN FİLMLER
İşte okudukça izlemek isteyeceğiniz birbirinden güzel, en iyi 150 film ve IMDb puanları:
- 1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2
- 2. Baba (1972) 9,1
- 3. Baba 2 (1974) 9,0
- 4. Kara Şövalye (2008) 9,0
- 5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
- 6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
- 7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9
- 8. Ucuz Roman (1994)8,8
- 9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8
- 10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8
- 11. Dövüş Kulübü (1999)8,8
- 12. Forrest Gump (1994)8,8
- 13. Başlangıç (2010) 8,7
- 14. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
- 15. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE 14. SIRADA
- 16. Matrix (1999)8,6
- 17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
- 18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
- 19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
- 20. Yedi (1995) 8,6
- 21. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
- 22. Tanrı Kent (2002) 8,6
- 23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
- 24. Şahane Hayat (1946) 8,6
- 25. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6
- 26. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5
- 27. Yeşil Yol (1999) 8,5
- 28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
- 29. Interstellar / Yıldızlararası (2014)
- 30. Parazit (2019) 8,5
- 31. Sevginin Gücü (1994) 8,5
- 32. Seppuku (1962) 8,5
- 33. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
- 34. Aslan Kral (1994) 8,5
- 35. Piyanist (2002) 8,5
- 36. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
- 37. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5
- 38. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
- 39. Asri Zamanlar (1936) 8,5
- 40. Sapık (1960) 8,5
- 41. Gladyatör (2000) 8,5
- 42. Şehir Işıkları (1931) 8,5
- 43. Köstebek (2006) 8,5
- 44. Can Dostum (2011) 8,5
- 45. Whiplash (2014) 8,5
- 46. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,5
- 47. Prestij (2006) 8,5
- 48. Batıda Kan Var (1968) 8,5
- 49. Casablanca (1942) 8,4
- 50. Cennet Sineması (1988) 8,4
1954 YAPIMI REAR WINDOW 51. SIRADA
Başrollerde James Stewart ve Grace Kelly'nin yer aldığı Rear Window bir Alfred Hitchcock filmi. Bir başyapıt olan filmde özetle L.B. Jeffries, geçirdiği kaza sonucu bacağını kırar. Penceresinden komşularını izleyerek vakit geçiren Jeffries, komşusunun, karısını öldürdüğünden şüphelenir.
- 51. Rear Window (1954)8,4
- 52. Yaratık (1979) 8,4
- 53. Kıyamet (1979) 8,4
- 54. Akıl Defteri (2000) 8,4
- 55. The Great Dictator (1940)8,4
- 56. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4
- 57. Hamilton (2020) 8,4
- 58. Zincirsiz (2012) 8,4
- 59. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
- 60. Zafer Yolları (1957) 8,4
- 61. Joker (2019) 8,4
- 62. VOL·i (2008) 8,4
- 63. Cinnet (1980) 8,4
- 64. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
- 65. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
- 66. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4
- 67. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4
- 68. Prenses Mononoke (1997) 8,4
- 69. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,4
- 70. Garip Doktor (1964) 8,4
- 71. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
- 72. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
- 73. Senin adın (2016) 8,3
- 74. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3
- 75. Coco (2017) 8,3
- 76. Avengers: Endgame (2019) 8,3
- 77. Amerikan Güzeli (1999) 8,3
- 78. Cesur Yürek (1995) 8,3
- 78. Mukaddes Vazife (1981) 8,3
- 79. Capharnaüm (2018) 8,3
- 80. Das Boot (1981) 8,3
- 81. 3 Ahmak (2009) 8,3
- 82. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
- 83. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3
- 84. Amadeus (1984) 8,3
- 85. Inglourious Basterds (2009) 8,3
DEFALARCA İZLENEBİLECEK FİLM: AMADEUS
Müzik konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan Amadeus Mozart ile Saray bestecisi Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklanan film bir başyapıt. 1984 yapımı film listede 84. sırada.
- 86. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3
- 87. Can Dostum (1997) 8,3
- 88. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par (2007) 8,3
- 89. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
- 90. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
- 91. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
- 92. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
- 93. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
- 92. Kefernahum (2018) 8,3
- 93. Onur Savaşı (2012) 8,3
- 94. Jagten (2012) 8,3
- 95. Sil Baştan (2004) 8,3
- 96. Yurttaş Kane (1941) 8,3
- 97. Dangal (2016) 8,3
- 98. Full Metal Jacket (1987) 8,3
- 99. Bisiklet Hırsızları (1948) 8.2
- 100. Yağmur Altında (1952) 8,2
- 101. Yumurcak (1921) 8,2
- 102. Kapışma (2000) 8,2
- 103. Gizli Teşkilât (1959) 8,2
- 104. Otomatik Portakal (1971) 8,2
- 105. Yaralı Yüz / Scarface (1983) 8,2
- 106. 1917 (2019) 8,2
- 107. Gel ve Gör / Idi i smotri (1985) 8,2
- 108. Yaşamak (1952) 8,2
- 109. Taksi Şoförü (1976) 8,2
- 110. Oyuncak Hikâyesi 3 (2010) 8,2
- 111. Arabistanlı Lawrence (1962) 8,2
- 112. Bir Ayrılık (2011) 8,2
- 113. İçimdeki Yangın (2010) 8,2
- 114. Amelie (2001) 8,2
- 115. Belalılar (1973) 8,2
Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet'nin beş dalda Oscar'a aday gösterilen 2001 yapımı filmi oldukça ses getirmişti. İçinizi ısıtacak bir film alıyorsanız Amelie'nin dünyasını yakından bakabilirsiniz.
- 116. Metropolis (1927) 8,2
- 117. Birkaç Dolar İçin (1965) 8,2
- 118. Garsoniyer (1960) 8,2
- 119. Çifte Tazminat (1944) 8,2
- 120. Bülbülü Öldürmek / To Kill a Mockingbird (1962) 8,2
- 121. Yukarı Bak (2009) 8,2
- 122. Indiana Jones Son Macera (1989) 8,2
- 123. Büyük Hesaplaşma (1995) 8,2
- 124. Los Angeles Sırları (1997) 8,2
- 125. Zor Ölüm (1988) 8,2
- 126. Yeşil Rehber / Green Book (2018) 8,2
- 127. Monty Python ve Kutsal Kâse (1975) 8,2
- 128. Batman Başlıyor (2005) 8,2
- 129. Yôjinbô (1961) 8,2
- 130. Rasomon: Sarı Irkın Şehveti (1950) 8,2
- 131. Der Untergang (2004) 8,2
- 132. Cennetin Çocukları / Bacheha-Ye aseman (1997) 8,2
- 133. Affedilmeyen / Unforgiven (1992) 8,2
- 134. Ran (1985) 8,2
- 135. Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (1959) 8,2
- 136. Yürüyen Şato (2004) 8,2
- 137. Perde Açılıyor / All About Eve (1950) 8,2
- 138. Casino (1995) 8,2
- 139. Akıl Oyunları / A Beautiful Mind (2001) 8,2
- 140. Büyük Firar / The Great Escape (1963) 8,2
- 141. The Wolf of Wall Street (2013) 8,2
- 142. Pan'ın Labirenti / Pan's Labyrinth (2006) 8,2
- 143. Gözlerindeki Sır / El secreto de sus ojos (2009) 8,1
- 144. Kan Dökülecek / There Will Be Blood (2007) 8,1
- 145. Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana / Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 8,1
- 146. Komşum Totoro (1988) 8,1
- 147. Nüremberg Duruşması (1961) 8,1
- 148. Kızgın Boğa / Raging Bull (1980) 8,1
- 149. The Treasure of the Sierra Madre (1948) 8,1
- 150. Cinayet Var / Dial M for Murder (1954) 8,1
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