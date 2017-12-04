En İyi İş Bulma Siteleri - CHIP
İş arama sürecinde yararlanabileceğiniz en iyi iş bulma sitelerini bir araya getirdik...
Mevcut eğitiminizi tamamladınız ve artık yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamak üzeresiniz. Bu kapıyı aralamaya çalışırken elbette atmanız gereken ilk adım kendinize yetenekleriniz ve eğitimleriniz doğrultusunda bir iş bulmak olmalı. İşte tam bu anlarda nereden başlamanız ya da hangi mecrada iş aramanız gerektiğini bilemiyor ya da doğru bir alanda iş ile ilgili kapsamlı bir arama yapmak istiyorsanız şu an kesinlikle doğru adrestesiniz. İşte size yardımcı olacak, en iyi iş arama siteleri...
Eleman.net
Eğer hedefiniz üst düzey bir şirkete müdür olmak değilse aksine çok daha rahat iş bulabileceğiniz küçük ölçekli bir işletme ve esnafın yanında canla başla çalışmaksa tam yerine geldiniz. Gelişmeye devam eden bu site ile iş arayışınızı kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz.
Bu alanda kendini bir hayli başarılı bir şekilde geliştirmiş olan Linkedin çok daha kurumsal bir yapıya sahiptir. Sürekli yenilenen CV ağı ve profillerin rahatça incelenebiliyor oluşu iş arayanların bu siteye neden rağbet ettiklerini açıklar nitelikte. Aynı zamanda artırabileceğiniz arkadaşlık ağlarınız ile iş arayışını paylaşabilir bu süreci çok daha kısa bir sürede tamamlayabilirsiniz.
Elemanonline.com
İş ve işçi arama alanında hızla yükselişe geçmesi ile bilinen bu sitede mevcut iş ilanlarını incelerken kendiniz için en uygun olanını da rahatlıkla seçebilirsiniz.
Kariyerzirvesi.com
Salt iş arayışından uzakta aynı zamanda bu alanda yeni olan kişiler için farklı bilgilerin aktarıldığı sitede belirli sektörlerin çok daha ön planda olması mevcut görüntülenmenin çok daha az olmasına neden oluyor. Siz yine de bir girip inceleyin. Belki de ağırlık verilen sektör sizinkidir.
Kariyer.net
Konu iş bulma olduğunda bu alanda en ses getirici sitelerin başında yer alan Kariyer.net sadece iş arayan kesim için iş veren kesim için de bir hayli destekleyici. İş ilanlarının yanı sıra başarı hikayeleri ve farklı alanlara da yer verilen Kariyet.net sayfalarındaki yerinizi vakit geçmeden almalısınız.
İŞKUR
Devletin internet ortamında varlığını gösterdiği alan olan İŞKUR sitesinde her ne kadar özel sayfalar kadar fırsat sunulmasa da yine de iş arayışında olan herkesin bu sitede bir üyeliğinin bulunması mantıklı bir adım olacaktır.
Xing.com
Sosyal ağ adı altında çok farklı bir yapılaşmaya imza atan bu sitede kariyer basamaklarını üçer beşer çıkma şansına sahip olabiliyorsunuz. Hedef şirketinizdeki kişileri bulup ekleyerek mevcut pozisyonlar ve iş hakkında bilgi edinebilir sizin için referans olmalarını sağlayabilirsiniz.
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