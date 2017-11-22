En İyi Kameralı Telefonlar - 2017

2017'nin en iyi kameraya sahip telefonlarını sizler için bir araya getirdik!

2017'nin En İyi Kamera Telefonları!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

İsabetli bir haber evde 2 cep bozuldu ve artık yenileme zamanı geldi sabah bunun araştırmasını nette yapayım derken bu haber denk geldi. Teşekkürler Chiponline, tercihimde Huawei P10 Plus veya türevlerine yoğunlaşacağım..

bu listede htc u11 neden yok?

Huawei Mate 10 Pro'ya açık bir haksızlık görüyorum, piyasada f1.6 diyafram açıklığına sahip, Mate 10 pro kadar iyi resim çeken kaç tane telefon var?

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