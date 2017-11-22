En İyi Kameralı Telefonlar - 2017
2017'nin en iyi kameraya sahip telefonlarını sizler için bir araya getirdik!
Piyasadaki telefon sayısı bu kadar fazlayken en iyi kameraya sahip telefonu bulmanız kolay bir iş değil. Bunun yanında "en iyi kameradan" beklentinizin ne olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Örneğin düşük ışık performansı sizin için önemli mi, yoksa dışarıda çekeceğiniz fotoğrafların müthiş görünmesi size yetecek mi?
Bunun yanında pil ömrü ve ekran kalitesinin de önemi var. Fotoğrafçılık işiniz uzun sürecekse pilin sizi yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Buna ilave olarak fotoğraflara çoğu zaman telefonda bakacağınız için OLED ekranlı bir telefonu tercih etmek isteyebilirsiniz.
İşte 2017'de piyasada bulabileceğiniz en iyi kamera telefonları.
1. Google Pixel 2 / Pixel 2 XL
Google Pixel 2 ikilisi, arka yüzlerindeki iyi kameraları ve mükemmel yazılımsal işleme özellikleriyle size çok iyi sonuçlar sunabiliyorlar. Optik görsel dengeleme özelliği, telefonların en çok öne çıkan kamera özelliklerinden.
2. Samsung Galaxy Note 8
Galaxy Note 8, çift kamerasıyla etkileyici kareler yakalayabiliyor. Bulanık arka plan, telefoto lens, hızlı deklanşör gibi özellikler, en üst seviye bir telefondan bekleyeceğiniz özellikler ve hepsi Galaxy Note 8'de var. Note 8 ile çektiğiniz neredeyse her fotoğraf, düşük ışıkta bile keskin ve temiz.
3. Samsung Galaxy S8 / Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 ikilisi, şu an piyasadaki en iyi telefon. Bunda telefonların taşıdığı kameraların da yardımı var.
4. iPhone X
iPhone X'in hem arka, hem de ön kamerası şimdiye dek Apple cihazlarında gördüğümüzün en iyisi. Çift arka kamera, düşük ışıkta ve parlak sahnelerde bolca detayı yakalayarak müthiş bir iş çıkarıyor. Öndeki TrueDepth kamera da temiz selfie'ler çekmenizi sağladığı gibi, çift sensör olmaksızın arka planı bulanıklaştırma yeteneğine sahip.
5. LG V30
LG V30, 16MP'lik kamerasıyla çabucak yakalamak istediğiniz anlarda öne çıkıyor. İkinci sensör ise geniş açılı bir sensör ve fotoğraftan daha fazlasını almanızı sağlıyor. V30'un hoşumuza giden bir başka yanı, karmaşık ayarları bize anlatmaya çalışması ve profesyonel modu kullanmayı öğreterek fotoğrafçılığımızı geliştirmesi oldu.
6. iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus'ın iPhone X'in gerisinde olmasının tek nedeni, iPhone X'n ikinci sensörünün diyaframının biraz daha geniş olması. Yani iPhone 8 Plus'ın düşük ışık performansı, X kadar iyi olmayabilir. Bunun dışında ana kamera, neredeyse aynı performansı sunuyor ve pahalı bir telefondan bekleyeceğiniz sonuçları veriyor.
7. Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus'un kamerasının işlevlerle dolu olması ve tüm kamera modlarını kolayca kullanabilmek hoşumuza gitti. Kamera uygulamasının kullanımı da oldukça kolay ve ortalamanın üzerinde kareler yakalamanıza izin veriyor. Listemizin altındaki telefon belki en iyi sonuçları veriyor ancak odak noktasını fotoğrafı çektikten sonra değiştirebilmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
İsabetli bir haber evde 2 cep bozuldu ve artık yenileme zamanı geldi sabah bunun araştırmasını nette yapayım derken bu haber denk geldi. Teşekkürler Chiponline, tercihimde Huawei P10 Plus veya türevlerine yoğunlaşacağım..
bu listede htc u11 neden yok?
Huawei Mate 10 Pro'ya açık bir haksızlık görüyorum, piyasada f1.6 diyafram açıklığına sahip, Mate 10 pro kadar iyi resim çeken kaç tane telefon var?