"En İyi Küresel Markalar 2019" Listesinde Sürpriz Yok!
"En İyi Küresel Markalar 2019" sıralaması belli oldu. Listenin en tepesinde, hiç de yabancı olmadığımız isimler var!
- Levent Öztürk
ABD tabanlı danışmanlık firması Interbrand'ın "En İyi Küresel Markalar 2019" sıralaması belli oldu. Apple, 234,2 milyar dolar marka değeri ile sıralamanın başında yer alırken, ikincisi sırada 167,7 milyar dolar ile Android'in üreticisi Google bulunuyor. Ardından 125,2 milyar dolar ile Amazon ve 108,8 milyar dolar ile Microsoft geliyor. Coca Cola ise ilk beş sırada yer alan teknoloji firması olmayan tek marka olarak 61,3 milyar dolar marka değerine sahip. Samsung Electronics ise, altıncı sıraya yerleşmeyi başardı. Güney Koreli teknoloji devi, 2017 ve 2018'de de aynı sıraya sahipti. En son araştırma Samsung'un marka değerini 61,1 milyar dolar olarak belirlemekte ve bu da bir önceki yıla göre %2'lik artış anlamına geliyor. Firmanın marka değeri, son on yıl boyunca düzenli bir şekilde yükselmeye devam ediyor.
Interbrand'ın değerlendirmesinin içerisinde markaların finansal performansı, sadakat oluşturma yeteneği ve alım kararlarını etkileyebilmek gibi özellikler yer alıyor.
Araştırma, Samsung'un sıralamasını BESPOKE buzdolabı, Sero TV ve Galaxy Fold gibi yenilikçi ürünlerin yayımlanmasına bağlıyor. Firmanın yarı-iletken piyasasındaki liderliği ve 5G, AI, IoT ve benzeri alanlardaki büyüme potansiyeli de sıralamayı etkileyen özellikleri arasında.
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