"En İyi Küresel Markalar 2019" Listesinde Sürpriz Yok!

"En İyi Küresel Markalar 2019" sıralaması belli oldu. Listenin en tepesinde, hiç de yabancı olmadığımız isimler var!

20 Ekim 2019 20:00

Levent Öztürk