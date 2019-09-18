En İyi Multiplayer Oyunlar 2019
Gerçek oyuncularla kozunu paylaşmak isteyenler için 2019'un en iyi 5 multiplayer oyununu seçtik!
Bilgisayara karşı kazanmak hoş olsa da, gerçek insanlara karşı galip gelmenin keyfinin yerini tutmuyor. Çevrimiçi oyunları ve sıkı bir rekabeti seviyorsanız, doğru yerdesiniz. 2019'un en iyi multiplayer oyunlarını sizin için seçtik.
1. Battlefield 1
Battlefield 1, müthiş görseller, modern mekanikler ve Birinci Dünya Savaşı'nın savaş alanlarından az bilinen konumları önünüze getiriyor. Oyun, şimdiye kadarki en atmosferik ve özel çevrimiçi shooter'lardan bir tanesi.
2. Towerfall: Ascension
Tek bir ekrandan diğer kişilere ok fırlatmak, aradan geçen yıllara rağmen çekiciliğini koruyor. En fazla dört kişinin oynadığı Towerfall: Ascension'da kısıtlı sayıda ok ile rakibinizi vurmaya çalışıyorsunuz.
3. Overwatch
Karakter çeşitliliği ve canlılığıyla öne çıkan Overwatch, oyunu nasıl oynayacağınız konusunda size büyük bir özgürlük tanıyor. Overwatch, takım tabanlı eğlenceli oyun modlarıyla, kısa bir yemek arası veya tüm gece sürecek savaşlar için gayet uygun bir oyun.
4. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Rainbow Six: Siege'in multiplayer alanında bu kadar başarılı olacağını çoğumuz tahmin etmiyorduk. Saldıranlar ve savunanlar olarak iki takımın karşı karşıya geldiği oyunda bombaları etkisiz hale getiriyor, rehine kurtarıyor veya varlıkları koruyorsunuz.
5. Mordhau
Çoğu savaş oyunu tabanca ve tüfeğe odaklandığından, temellere geri dönen bir oyunu da listemize dahil etmek istedik. Bir orta çağ savaş oyunu olan Mordhau'da 64'e kadar oyuncu, kılıç, topuz ve bıçakla düşmanı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Oyunda harika bir battle royale modu da var.
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