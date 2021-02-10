En İyi Otomobil Markası Hangisi? Bu Araştırma, İlginç Cevaplar Veriyor

"En iyi otomobil markası hangisi," anketinin sonuçları açıklandı. İşte tam 369 bin araç sahibine sorulan sorunun cevabı...

  • Ercan Uğurlu
En İyi Otomobil Markası Hangisi? İşte Cevabı!

En iyi otomobil markası hangisi? Bu oldukça öznel bir soru, ancak Consumer Reports, bu soruya bir cevap aramış ve bu konuda bir anket düzenlemiş. Ankette amaçlanan, otomobil sahiplerinin otomobillerinden ne kadar memnun olduklarını belirlemek. Sonuç ise aslında tahmin edilebileceği gibi... 

Tesla bir kez daha zirveye çıkmış durumda ve kullanıcıları tarafından en fazla memnuniyet toplayan marka olarak başı çekiyor. Buna karşın Nissan'ın alt markası Infinity ise, kullanıcılarını memnun etmek konusunda sorun yaşıyor gibi görünüyor.

Düzenlenen ankette tam 369 bin araç sahibinin cevabı değerlendirilmiş. Bunlar arasında Tesla 100 üzerinden 88 puanla listenin başına yerleşirken, Lincoln ise 79 puan ile 2'incilik koltuğuna oturuyor. Chrysler ve RAM 76 puanla 3'üncü olurken, Subaru ve Hyundai'nin puanı 75, Porsche ve Dodge ise 74 puan ile 5'inci sırada.

Listenin son sırasında ise şaşırtıcı şekilde Infinity yer alıyor. Infinty ankette ancak 48 puan toplayabilmiş durumda. Nissan ise 56 puan toplayarak alt markası Infinity'nin hemen üzerinde yer alıyor. 

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