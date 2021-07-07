En İyi Oyun Nickleri 2021: Oyun Nickleri Listesi ve Anlamları

Eğer oyunlarla içli dışlıysanız ve özellikle de çevrimiçi oyun oynamayı seviyorsanız, bir nickname'in, yani bir takma adın ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyorsunuz. Hepimiz, bir oyuna giriş yaparken karşımızdakileri etkileyecek, fark yaratacak bir nickname ararız ama pek azımız bunu başarabiliriz. Düşünür taşınır, sonunda yine sıradan bir nickname ile yolumuza devam etmek zorunda kalırız. Bu yazımızda, kendine uygun bir nickname bulamayanlara yardımcı olmaya çalışacağız ve en iyi oyun nicklerini sıralayacağız. İşte en iyi oyun nickleri listesi 2021:
Hemen aşağıda, bizim çok hoşumuza giden 300 farklı takma adı ve (kabaca) Türkçe karşılıklarını bulacaksınız. Bunlardan bazıları sıradan olabilir, bazıları ise yaratıcı... Ama günün sonunda, bu 300 nickname'den birini muhtemelen kendinize uygun görebilirsiniz. Tabii ki kullanabileceğiniz binlerce farklı oyun nick'i bulmanız da mümkün. Eğer bizim seçimlerimizin dışında önerileriniz varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz...
Nickname (Nick, Takma Ad) Nedir?
Başlamadan önce, nickname kelimesinin anlamına göz atalım. Merriam-webster, nckname'i şu şekilde tanımlıyor: "Bir kişiye, yere veya bir şeye ait olan gerçek ismin yerine geçen veya bunlara ek olarak verilen tanımlayıcı isim."
Wikipedia'da ise, nickname şöyle açıklanıyor: "Nickname (Takma ad), tanıdık bir kişinin, yerin veya bir şeyin gerçek adının yerine geçen tanımlama."
En İyi Oyun Nick'leri (Oyunlarda Kullanabileceğiniz En İyi Nick'ler)
|
Takma İsim (Nickname)
|
Anlamı
|Accidental Genius
|Tesadüfi deha
|Acid Gosling
|Asit Gosling
|Admiral Tot
|Amiral Tot
|Aero
|Aero
|AgentHercules
|AjanHerkül
|Agrippa
|Agrippa
|Albatross
|Albatros
|Alley Frog
|Sokak kurbağası
|Alpha
|Alfa
|AlphaReturns
|AlfaDönüyor
|Angel
|Melek
|Angry Turtle
|Kızgın kaplumbağa
|Arsenal
|Cephanelik
|Arsenic Coo
|Arsenik Coo
|Atomic Blastoid
|Atomik Blastoid
|Automatic
|Otomatik
|Automatic Slicer
|Otomatik dilimleyici
|Avenger
|İntikamcı
|Bad Bunny
|Kötü tavşan
|Ballistic
|Balistik
|Bazooka
|Bazuka
|Beetle King
|Böcek kral
|Bender
|Bükücü
|Big Papa
|Büyük Baba
|Bitmap
|Bit eşlem
|Black Mamba
|Kara mamba
|BlacKitten
|Kara kedi
|Blackout
|Karartma
|Bleed
|Kanama
|Blister
|Kabarcık
|Blitz
|Yıldırım
|Blood
|Kan
|BloodEater
|Kan yeyici
|Bomber
|Bombacı
|Bone
|Kemik
|Bonzai
|Bonzai
|BoomBlaster
|BoomBlaster
|Bootleg Taximan
|Kaçak taksici
|Bowie
|Bowie
|Bowman
|Okçu
|Bowser
|Tarayıcı
|Breadmaker
|Ekmek yapıcı
|Breaker
|Kırıcı
|Broomspun
|Süpürge
|Bruise
|Çürük
|Buckshot
|Saçmalık
|Bug Blitz
|Böcek akını
|Bug Fire
|Böcek ateşi
|Bugger
|Böcek
|Bullet
|Kurşun
|Bullet-Proof
|Kurşun geçirmez
|Butcher
|Kasap
|Candy Butcher
|Şeker kasabı
|Cannon
|Top
|Cannon
|Top
|Capital
|Sermaye
|Captain Peroxide
|Kaptan Peroksit
|Celtic
|Kelt
|Centerfire
|Merkez ateşi
|Centurion Sherman
|Yüzbaşı Sherman
|Chew Chew
|Çiğneme
|Claw
|Pençe
|Clink
|Klink
|Cobra
|Kobra
|CobraBite
|Kobra ısırığı
|Cocktail
|Kokteyl
|CollaterolDamage
|TeminatlıHasar
|Colt
|Tay
|Commando
|Komando
|CommandX
|KomutX
|Congo Wire
|Kongo Teli
|Conqueror
|Fatih
|Cosmo
|Evren
|Craniax
|Kraniaks
|Crank
|Krank
|Crash Test
|Çarpışma testi
|Crazy Eights
|Çılgın Sekizler
|Creep
|Sürünme
|Criss Cross
|Çapraz
|Cujo
|Cujo
|Cyrus
|Cyrus
|Daemon
|İblis
|Dahlia Bumble
|Dahlia Bumble
|DaisyCraft
|DaisyCraft
|Dancing Madman
|Dans eden deli
|Dangle
|Sarkık
|Dark Horse
|Kara at
|Darko
|Karanlık
|Darkside Orbit
|Karanlık taraf yörüngesi
|Day Hawk
|Gün şahini
|Deathstalker
|Ölüm avcısı
|Decay
|Çürüme
|Demented
|Çılgın
|Derange
|Dengesizlik
|Desert Haze
|Çöl sisi
|Desperate
|Çaresiz
|Devil Blade
|Şeytan bıçağı
|Devil Chick
|Şeytan piliç
|Dexter
|Dexter
|Diablo
|Şeytan
|Diamond Gamer
|Elmas oyuncu
|Digger
|Kazıcı
|Disco Thunder
|Disko fırtınası
|DiscoMate
|Disko arkadaşı
|Dissent
|Muhalefet
|Doom
|Kıyamet
|Dracula
|Drakula
|Dragon
|Ejderha
|Dredd
|Dredd
|DriftDetector
|Drift dedektörü
|DriftManiac
|Drift manyağı
|Drop Stone
|Damla taş
|Drugstore Cowboy
|Eczane kovboyu
|DuckDuck
|Ördek Ördek
|Dutch
|Hollandalı
|Dux
|Dux
|Earl of Arms
|Orduların kontu
|Easy Sweep
|Kolay süpürme
|ElactixNova
|ElactixNova
|Electric Player
|Elektrikli oyuncu
|Electric Saturn
|Elektrik Satürn
|Esquire
|Esquire
|ExoticAlpha
|egzotikAlfa
|Fabulous
|Muhteşem
|Falcon
|Şahin
|Fang
|Diş
|Fast Draw
|Hızlı beraberlik
|FastLane
|Hızlı şerit
|Fender
|Çamurluk
|Fennel Dove
|Rezene güvercini
|Feral Mayhem
|Vahşi kargaşa
|Fester
|İltihap
|FifthHarmony
|Beşinci uyum
|Fire Feline
|Ateş kedisi
|Fire Fish
|Ateş balığı
|Fire-Bred
|Ateşli
|Fisheye
|Balık gözü
|Fist
|Yumruk
|Fist Wizard
|Yumruk sihirbazı
|Frenzy
|Çılgınlık
|FriendlyFire
|Dost ateşi
|Furore
|Öfke
|Fury
|Öfke
|Gargoyle
|Çirkin yaratık
|Gash
|Yara
|Gatling
|Mitralyöz
|Geronimo
|Geronimo
|Glock
|Glock
|Gnaw
|Kemirmek
|Goshawk
|Çakır şahini
|Grave
|Mezar
|Grip
|Kavrama
|Grizzly
|Boz
|Gunner
|Topçu
|Hannibal
|Hannibal
|Hash
|Karma
|Hashtag
|Başlık etiketi
|Head-Knocker
|Kafa tokuşturucu
|Hellcat
|Cehennem kedisi
|Hornet
|Eşekarısı
|Howitzer
|Obüs
|Hurricane
|Kasırga
|Indominus
|Yerli
|Insurgent
|İsyancı
|Ire
|Öfke
|Iron Heart
|Demir yürek
|Ironclad
|Zırhlı
|Iron-Cut
|Demir kesim
|Ironsides
|Demir kenarlar
|Jaguar
|Jaguar
|Javelin
|Cirit
|Jawbone
|Çene kemiği
|Jesse James
|Jesse James
|K-9
|K-9
|Kevlar
|Çelik yelek
|Khan
|Kağan
|Killer
|Katil
|Kneecap
|Dizkapağı
|Knuckles
|Eklemler
|Kraken
|Kraken
|Lash
|Kirpik
|Leon
|Leon
|Leonidas
|Leonidas
|Lightning
|Şimşek
|Longitude
|Boylam
|Lynch
|Linç
|Mad Dog
|Deli köpek
|Mad Max
|Deli Max
|Madness
|Delilik
|Manic
|Manik
|Matrix
|Matris
|Maximus
|Maksimum
|Mirage
|Serap
|Monarch
|Hükümdar
|Mortar
|Harç
|Mr. Blonde
|Bay sarışın
|Nail
|Tırnak
|Napoleon
|Napolyon
|Overthrow
|Devirmek
|Panther
|Panter
|Peacock
|Tavus kuşu
|Polar Bee
|Kutup Arısı
|Prometheus
|Prometheus
|Psycho
|Psikopat
|Psycho Thinker
|Psikopat düşünür
|Pursuit
|Takip
|Pusher
|İtici
|RadioactiveMan
|RadyoaktifAdam
|Rage
|Öfke
|Rando Tank
|Rando tankı
|Ranger
|Korucu
|Ranger
|Korucu
|Ratchet
|Cırcır
|Razor
|Ustura
|Reaper
|Orakçı
|Rebellion
|İsyan
|Red Combat
|Kırmızı savaş
|Red Rhino
|Kırmızı gergedan
|RedMouth
|Kırmızı ağız
|RevengeOfOmega
|Omega'nın intikamı
|Riff Raff
|Ayak takımı
|Rimfire
|Çevre ateşi
|Roadkill
|Yol Öldürmesi
|Rocky Highway
|Kayalık otoyol
|Romance Guppy
|Romantik lepistes
|Ronin
|Ronin
|Rooster
|Horoz
|Rubble
|Moloz
|Rude Sniper
|Kaba keskin nişancı
|Sabotage
|Sabotaj
|Sandbox
|Kum havuzu
|Sasquatch
|Koca Ayak
|Savage
|Vahşi
|Scab
|Kabuk
|Scalp
|Kafa derisi
|Scar
|Yara izi
|Scare Stone
|Korkutma taşı
|ScaryNinja
|KorkunçNinja
|ScaryPumpkin
|KorkunçKabak
|Schizo
|Şizo
|Scorpion
|Akrep
|Scrapper
|Sıyırıcı
|Scrapple
|Hurda
|Screw
|Vida
|Seal Snake
|Mühür yılanı
|Shadow Chaser
|Gölge avcısı
|Sherwood Gladiator
|Sherwood gladyatörü
|Shiver
|Titreme
|Shooter
|Atıcı
|Sick Rebellious
|Hasta Asi
|Siddhartha
|Siddharta
|Siege
|Kuşatma
|Sienna Princess
|Sienna prensesi
|Silver Stone
|Gümüş taş
|Skeleton
|İskelet
|Skull Crusher
|Kafatası Kırıcı
|Skull Crusher
|Kafatası kırıcı
|Sky Bully
|Gökyüzü zorbası
|Sky Herald
|Gökyüzü habercisi
|Slaughter
|Katliam
|Snake
|Yılan
|Sniper
|Keskin nisanci
|Socket
|Soket
|Stab
|Bıçaklamak
|Steel
|Çelik
|Steel Foil
|Çelik folyo
|Steel Forge
|Çelik dövme
|Steelshot
|Çelik atış
|Sting
|İğne
|Subversion
|Yıkım
|Surge
|Dalgalanma
|Tempest
|Fırtına
|Terminator
|Yok edici
|Thor
|Thor
|Titanium
|Titanyum
|Tito
|Tito
|Tooth
|Diş
|Torpedo
|Torpido
|Torque
|Tork
|Trip
|Gezi
|Trooper
|Asker
|Tusk
|Diş
|Tweek
|İnce ayar
|Uprising
|Ayaklanma
|Uproar
|Kargaşa
|Upsurge
|Yükseliş
|Vanity
|Kibir
|Vein
|Damar
|Viper
|Engerek
|Void
|Geçersiz
|Vulture
|Akbaba
|Wardon
|Gardiyan
|Whip
|Kırbaç
|Wildcat
|Yaban kedisi
|Wolf
|Kurt
|Wolverine
|Wolverine
|Wraith
|Hayalet
|Wrath
|Gazap
|X-Skull
|X-Kafatası
|Zero
|Sıfır
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