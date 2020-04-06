En İyi Tek Oyunculu Oyunlar

Bilgisayarınızda veya konsolda tek başınıza oynayabileceğiniz iyi bir oyun arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Son yıllarda battle royale oyunları dahil multiplayer oyunlardaki artışa rağmen kaliteli tek oyunculu oyunlar, gelmeye devam etti.
Aşağıda konsolda veya PC'de oynayabileceğiniz en iyi 10 oyunu sizin için sıraladık. Telefonunuzu kapatıp, belki ışıkları da söndürüp oyuna başlamak için sabırsızlanıyorsanız, listemizi gözden geçirin.
The Witcher 3: Wild Hunt
Çıkışının üzerinden dört sene geçen The Witcher 3: Wild Hunt, hikaye anlatımında öncülerden biri olmayı sürdürüyor. Oyun dünyası sadece çeşitliliği ve büyüklüğü açısından değil, içerdiği tarih ve hayatla da etkiliyor.
Resident Evil 2 Remake
Resident Evil 2 Remake, orijinalinde olduğu gibi Leon Kennedy ve Claire Redfield ile birbirini takip eden iki hikayeden oluşuyor. Bugüne kadarki en iyi korku oyunlarından birini oynayacağınızdan emin olabilirsiniz.
Celeste
Celeste'nin temel mekaniği, sekiz yöne ilerleyebilmekten oluşuyor. Oyunda ilerledikçe kendinizi farklı engellerin ve zorlukların karşısında bulacaksınız. Parmaklarınızı zorlayacak, farklı şekillerde oynanabilen seviyelerin dostluk hakkında dokunaklı bir hikayeyle çevrelendiğini söyleyelim
Assassin's Creed: Odyssey
İnanılmaz derecede büyük bir açık dünya macerası olan Odyssey'de Yunan mimarisini yeniden ziyaret edecek, tarih ve efsane içerisinde dolaşmaktan keyif alacaksınız.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Switch'in inanılmaz satış rakamlarına ulaşmasını sağlayan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, çıkışının üç sene sonrasında hala düzenli olarak oynanıyor. Gerçek anlamda açık dünyalı bir Zelda oyunu olan Breath of the Wild'de gezeceğiniz yoğun ormanlar, çözeceğiniz bolca bulmaca ve çok daha fazlası var.
Total War: Warhammer 2
Rome 2 ile durgunlaşan Total War serisi, bunu Warhammer ile telafi ediyor. Oyunun her bölümü saatlerce sürüyor ve size strateji oyunlarında göreceğiniz en donanımlı orduları çarpıştırma fırsatı sunuyor.
Sekiro: Shadows Die Twice
Dark Souls veya Bloodborne'u oynadıysanız, Sekiro'da sizi neyin beklediğini kestirebilirsiniz. Bu derecede zorlu dövüşü bazı oyuncular sadistçe bulsalar da bazıları, zorlu ve eşi olmayan ölçüde ödüllendirici olarak tanımlıyorlar. Hangi tarafta olursanız olun, Sekiro'nun mekaniklerinin titizlikle hazırlandığını inkar etmeyeceksiniz.
Red Dead Redemption 2
Rockstar'ın en son oyunu herkese göre olmayabilir. GTA serisinin hızını oldukça düşüren oyun, animasyonları, küçük detayları ve karakterleriyle piyasadaki en iyi tek oyunculu oyunlardan bir tanesi.
Marvel's Spider-Man
Yuri Lowenthal ve Laura Bailey'in müthiş performanslarıyla dikkat çeken Marvel's Spider-Man, dövüşleriyle ve binadan binaya heyecan verici atlayışlarıyla size eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatacak.
Hollow Knight
Metroidvania tasarımının son birkaç senede ulaştığı noktayı gösteren Hollow Knight'ta kazandığınız yeteneklerle oyunun sevimli, büyülü ve aynı zamanda gözünüzü korkutabilen dünyasının derinlerine dalacaksınız. Oyunda birçok küçük detaya önem verilmiş olması (haritaya baktığınızda Hollow Knight'ın haritayı gerçekten çıkarması gibi), gerçekten etkileyici.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın