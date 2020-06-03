En İyi ve En Kötü Star Wars Filmleri Hangileri? 9 Filmi Sıraladık

Orijinal Star Wars veya ülkemizde bilinen ismiyle Yıldız Savaşları filmleri, dünyanın açık ara en popüler bilim-kurgu yapımlarından bazılarını barındırıyor. Çoğu filmi 1 milyar dolar gişe hasılatını aşan; bazı filmleri de 2 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan filmleri, en kötüden en iyiye sizin için sıraladık. 9 filmlik bir seriden bahsediyoruz; kısacası tüm yapımları değerlendireceğiz.
9- Star Wars Episode I: Phantom Menace
Star Wars I: Phantom Menace, aksiyon sahnelerinde ciddi anlamda başarılı olsa da; kurgusal olarak diğerlerinin arkasında kaldı. Star Wars: The Phantom Menace, Darth Maul gibi bir karakteri işin içine soksa ve aksiyon sahnelerinde zirveye çıksa da; kurgu açısından, serinin en zayıf filmlerinden biriydi.
8- Star Wars Episode II: Attack of The Clones
George Lucas tarafından yönetilmesine rağmen; Star Wars II: Attack of The Clones, serinin en başarısız filmleri arasında kabul edildi. Anakin Skywalker ve Padma Amidala arasındaki ilişki zorlama iken, yüzlerce Jedi Şövalyesi'nin sahaya inmesi de bir o kadar garipti.
7- Star Wars Episode VIII: The Last Jedi
Rian Johnson'ın "Skywalker" efsanesini ortadan kaldırıp, yeni bir nesil yaratmaya çalışmasına anlam verilemedi. Pek çok Star Wars hayranı; gerek kurguya, gerekse senaryoya tepki gösterdi.
6 - Star Wars Episode IX: The Rise Of Skywalker
Yeni üçlemenin son yapımı; 1 milyar dolar gişe hasılatını aşsa da, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Palpatine'in nasıl geri döndüğü hiçbir şekilde açıklanmadı ve eski efsanelere baş vuruldu.
5- Star Wars Episode III: Revenge of The Sith
Anakin Skywalker'in Darth Vader'e dönüştüğü filmde; Sith Lordu Palpatine ve Jedi Ustası Yoda'nın mücadelesine tanık oluyoruz. Obi-Wan Kenobi de eski öğrencisi Anakin Skywalker karşı karşıya geliyor.
4 -Star Wars Episode VII: The Force Awakens
The Force'dan, muazzam bir şekilde doğan Rey ve Kylo Ren'in doğuşuna ve bazı efsanevi karakterlerin sonuna tanık olma zamanımız geldi.
3 - Star Wars Episode VI: Return of the Jedi
Yok olmak üzere olan Jedi Şövalyeleri, Luke Skywalker ile yeniden doğuyor. Luke gerek babasıyla, gerekse gelmiş geçmiş en güçlü Sith Lordu Palpatine ile karşılaşıyor ve dengeyi getiriyor.
2 - Star Wars Epoisode IV: A New Hope
Serinin ilk filminde, İmparatorluk'un en büyük kaybı, Skywalker'un yükselişi ve Darth Vader'ın tereddüdü ile karşılaşıyoruz.
1 - Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back
İmparartorluk'un Karşı Saldırısı... Film, Star Wars evreninin açık ara en iyi filmi kabul ediliyor. Darh Vader ve Luke Skywalker karşı karşıya geliyor ve baba ile oğul arasında olağan dışı diyaloglar yaşanıyor. Han Solo'nun ortadan kaybolması pek çok şeyi tetikliyor. Luke'un Yoda'dan eğitim alması da cabası.
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