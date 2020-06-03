En İyi ve En Kötü Star Wars Filmleri Hangileri? 9 Filmi Sıraladık

Efsanevi Star Wars serisi, yan yapımlarını saymazsak, tam 9 film sürdü. Peki en başarılı film hangisiydi? Ya da en kötü Star Wars filmi hangisi? İşte, en kötüden en iyiye, Star Wars filmleri.