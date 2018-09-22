En Kısa Şekilde Facebook Dating Neden Farklı?
Facebook, Dating adlı "flört" hizmetini Kolombiya'da test etmeye başladı!
İlerleyen zamanlarda diğer bölgelere de sunulacak hizmet, şimdilik Kolombiya'da 18 yaş ve üstü kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Üyeler Dating profilleri oluşturabilecek ve belli şartları sağladıktan sonra eşleşmeler bulabilecek.
Facebook, Tinder ve Bumble gibi rakiplerin ardından "çöpçatanlık" hizmeti pazarına giriyor. Ancak sıfırdan değil, büyük bir avantajla başlıyor. Birçok insan zaten Facebook hesabına sahip. Dating şu anda yalnızca mobil cihazlarda çalışıyor ancak telefonunuza ek bir uygulama indirmeyi gerektirmeyecek.
Facebook'un Mayıs ayında açıkladığı gibi, kullanıcılar Dating servisi için ayrı profiller oluşturacaklar. Facebook'tan taşınan bilgiler, sadece yaşınız ve adınız olacak. Doğrulanmış konumunuz, cinsiyetiniz ve eşleşmek istediğiniz kişilerin cinsiyeti dahil olmak üzere gerekli ek bilgileri manüel olarak doldurmanız gerekecek. Boyunuz, dininiz, iş unvanınız, çalıştığınız yer, gittiğiniz okul gibi diğer ayrıntıları da belirtebilirsiniz.
Profilinizi dokuz adete kadar fotoğraf ve Facebook tarafından sağlanan zıpır bir soru ile tamamlayabilirsiniz. Şu anda "Mükemmel gün neye benziyor?" gibi 20 adet sorudan oluşan bir liste var ve kendi profil yazınızı ekleyemiyorsunuz.
Profiliniz tamamlandıktan sonra, Facebook benzer yönleriniz ve ortak arkadaşlarınız gibi faktörleri dikkate alarak, potansiyel ruh eşiniz ile sizi eşleştirmek için benzersiz bir algoritma kullanacağını iddia ediyor. Facebook'ta zaten arkadaş olduğunuz ya da engellediğiniz kişilerle elbette eşleşemeyeceksiniz.
Facebook, eşleşmeleri 100 kilometreden daha kısa mesafede bulunan kişilere kısıtlıyor. Bunun dışında diğer arkadaşlık uygulamaları gibi, yalnızca yakınlarda yaşayan, çocuk sahibi, aynı dine inanan veya belirli bir yaş veya boy aralığında olan insanlarla eşleşmeyi kendiniz seçebilirsiniz.
Ayrıca Facebook Dating mesajları kendi posta kutusuna sahip olacak. Yani Facebook Messenger'dan ayrı olarak tutulacak ve güvenlik nedenleriyle link ve fotoğraf gönderemeyeceksiniz. Fotoğraf veya Chip'ten bir makale ile sohbete başlamak isterseniz, potansiyel ruh ikizinize telefon numaranızı vermeniz veya başka bir mesajlaşma servisine geçmeniz gerekiyor.
Bunun dışında Facebook Dating, platformdaki diğer özellikleri de algoritmasına dahil edecek. Örneğin, aynı etkinliklere katılan veya aynı Facebook gruplarının bir parçası olan kişilerle eşleşmeyi de seçebilirsiniz.
Facebook Dating'i rakiplerinden ayırt edecek özellikler bu şekilde denebilir. Facebook zaten kullanıcılar hakkında sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak, çevrimiçi tanışma alanında güçlü bir oyuncu olma potansiyeline sahip.
Pek çok arkadaşlık uygulaması Facebook verilerini ortak arkadaşlık durumu düzeyinde yıllarca kullanmış olsa da, Facebook'un sahip olduğu bilgilerden pek yararlanamamıştı. Facebook'un pazara girdikten sonra bu veri akışını durdurma ihtimali de göz önüne alınınca diğer rakipleri zor günler bekliyor denebilir. Bu nedenle şimdiden önlemler almaya başlayanlar bile var. Örneğin, Tinder Mayıs ayında kullanıcıların telefon rehberleri ve barlar, restoranlar veya kulüpler gibi takılmaktan hoşlandığı mekanları baz alarak eşleşmesini sağlayan yeni bir özelliği test ettiğini söyledi. Ürün, bilgileri Facebook yerine Foursquare'den alıyor. Bumble ve Hinge gibi diğer uygulamalar da son zamanlarda kullanıcıların kaydolmak için Facebook hesabına sahip olma zorunluluğunu kaldırdı.
Facebook, daha iyi bir Tinder inşa etmekle yetinecek gibi görünmüyor. Ürün ilkbaharda ilk kez duyurulduğunda, Facebook'un baş ürün sorumlusu Chris Cox, Dating'in anlamlı ilişkiler kurulmasını sağlamak için tasarlandığını vurguladı. Ancak bunu yapmak için, şirketin zaten var olan çöpçatanlık uygulamalarına kıyasla gerçekten büyük yenilikler yapması gerekecek.
Ancak Facebook Dating her ne kadar iyi planlanacak olsa da önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Milyonlarca kullanıcı, gerçek ruh ikizleri ile tanışmayacak olsalar bile, çöpçatanlık uygulamalarında sohbet etmeyi eğlenceli buluyor. Texas State Üniversitesi öğretim görevlisi ve kullanıcı davranışları üzerine çalışmış Jessica James, "Uygulamanın kullanımındaki oyunlaştırmalar onunla vakit geçirmeyi keyifli hale getiriyor" diyor. Bu nedenle bazı Kolombiyalılar, Facebook Dating'te gerçek aşkı bulacak olsalar da, asıl test edilen kullanıcıların uygulama içinde iyi bir zaman geçirip geçirmediği olacağa benziyor.
Yavuz Alp Şimşek
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