En Kısa Şekilde Facebook Dating Neden Farklı?

Facebook, Dating adlı "flört" hizmetini Kolombiya'da test etmeye başladı!

En Kısa Şekilde Facebook Dating Neden Farklı?

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