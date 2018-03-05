En Kötü Filmler Listesinin Tepesinde O Var!
En kötü filmlere verilen Altın Ahududu Ödülü'nin bu yılki "kazananı" belli oldu!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz gün yılın en kötü filmleri için Golden Raspberry Awards (Altın Ahududu Ödülleri) dağıtıldı ve yıldızlarının arasında Patrick Stewart'ın da bulunduğu "The Emoji Movie" birincilik ödülünü almayı başardı. 2016 yılının animasyon filmi sadece en kötü film ödülünü almakla kalmadı, aynı zamanda en kötü senaryo, yönetmen ve "en kötü ekran birlikteliği" ödülünü de aldı.
Ödül alan diğer isimlerin arasında "The Mummy" ile en kötü aktör olarak Tom Cruise ve "BOO! 2: A Madea Halloween" ile en kötü aktris Tyler Perry yer alıyor. Kim Basinger, "Fifty Shades Darker" ile ve Mel Gibson "Daddy's Home 2" ile en kötü yardımcı oyuncu ödüllerini aldılar. "Baywatch" ise "O kadar kötü ki" ödülünü aldı...
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