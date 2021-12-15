En Soğuk Su Sizce Ne Kadar Soğuk Olabilir? Cevap, Yeni Rekorda Gizli!

Araştırmacılar, organ naklinden uçuş hizmetlerine pek çok alanda faydası olabilecek bir çalışma ile en soğuk sıvı su rekorunu kırdı...

15 Aralık 2021 11:02

Levent Öztürk