En Son iOS 11 Beta'sında Canlı Yayın İşlevi Keşfedildi!
iOS 11'in en son yayınlanan beta sürümünde iPhone'dan canlı yayın yapmaya yönelik ilginç bir düğme keşfedildi!
iOS 11'in resmi olarak yayınlanacağı gün giderek yaklaşıyor. Apple'ın platformunun bir sonraki sürümünün neler sunacağını genel olarak biliyoruz ancak yeni bir geliştirici betasında paylaşımı kolaylaştıran yeni bir özellik daha ortaya çıktı.
The Next Web'e göre en son geliştirici betasında bir "Yayını Başlat" ("Start Broadcast") düğmesi yer alıyor. Bu düğme şu an yayını başlatmıyor, sadece ekran kaydını başlatıyor. Ancak düğmenin gelecekte iPhone'un ekranında olup bitenleri canlı yayınlamaya yarayacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte Apple'dan düğmenin ne işe yarayacağıyla ilgili yapılmış herhangi bir açıklama yok. Hatta böyle bir işlevin iOS 11'in final sürümüne ulaşıp ulaşmayacağını dahi bilmiyoruz.
Kullanıcılara canlı yayın olanağı sunan uygulamalar son birkaç senedir çılgınca yaygınlaştılar. YouTube ve Facebook Live canlı yayınlarda bayrağı önde taşırken Amazon'un hizmeti Twitch, geçtiğimiz günlerde mobil uygulamasına canlı yayın özelliği ekledi.
Henüz emin olmasak da, telefonlardan yapılan yayınlardaki potansiyeli Apple da görmüş olabilir. Olup bitenleri önümüzdeki aylarda detaylı olarak öğrenme şansımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
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