En Son iOS 11 Beta'sında Canlı Yayın İşlevi Keşfedildi!

iOS 11'in en son yayınlanan beta sürümünde iPhone'dan canlı yayın yapmaya yönelik ilginç bir düğme keşfedildi!

En Son iOS 11 Beta'sında Canlı Yayın İşlevi Keşfi!

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