En Son Microsoft Yaması, Bazı PC'leri Kilitledi
Microsoft'un en son toplu Windows güncellemesi, bazı antivirüslerle yaşadığı uyumsuzluk sonucunda can sıkıcı sorunlara yol açtı!
- Zeynel A. Öztürk
Microsoft'un Nisan'da yayınladığı en son toplu güncellemelerin yavaşlama ve donma gibi ciddi sorunlara yol açabildiği ortaya çıktı.
Sorunların kaynağı, daha önce de yaşanan antivirüs programlarıyla çakışma. En çok Windows 10 ve Windows 7'yi etkileyen sorunlar, Sophos, Avast ve Avira'nın güvenlik yazılımlarıyla yaşanan çakışmadan kaynaklanıyor. Bununla birlikte Sophos ve Avast'ın yalnızca iş dünyasına yönelik yazılımları (Sophos Endpoint Security and Control, Avast for Business ve Avast CloudCare) ve sorundan etkilenmiş gibi görünüyor.
Avira'da çıkan sorun ise firmanın çok popüler ve ücretsiz Avira Free Antivirus yazılımını, beraberinde Avira Antivirus Pro ve Avira Prime'ı etkilemiş görünüyor. Bu programlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Avira'nın tavsiyesi KB4493509 toplu güncellemesini kaldırmanız. Windows 7'de ise KB4493472 ve KB4493448'i kaldırmanız gerekiyor (nasıl yapılacağı İngilizce olarak burada anlatılıyor).
Microsoft ile iletişim halinde olan Avira, sorunu çözmek için çalışıyor. Firma, "onarımı bir sonraki ürün güncellemesiyle, otomatik olarak" dağıtacağını söylüyor.
Avira'da sadece yavaşlamayla karşılaşan kullanıcılar, Avast'ta oturum açma ekranında çok daha kötü bir durumla, donmayla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorun özellikle Windows 7 kullanıcılarını etkiliyor. Burada çözüm tavsiyelerinde bulunan Avast, Avira gibi güncellemeleri kaldırmanızı öneriyor. Avast da sorunu kalıcı olarak çözecek bir onarım üzerinde çalışıyor.
Güncellemeleri hızla yüklemek, açıklardan korunmak için kritik önem taşıyor. Ancak bu gibi uyumsuzluk soruları, dikkatli kullanıcıları ve firmaları hiç beklemedikleri sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
windows sorgusuz sualsiz sistemleri katletmeye devam etmekte kıl oldum şu lanet ceosuna bir defolsada doğru dürüst birisi gelse