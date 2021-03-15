En Uygun Fiyatlı Sennheiser: Sennheiser HD 250BT İncelemesi!

Ses teknolojileri alanında dünyanın en büyük markalarından biri kuşkusuz Sennheiser. Şirketin ses konusunda envaiçeşit yelpazesi bulunuyor ve kulaklık kategorisinde zengin seçenekler sunuyor. Şirket, geçtiğimiz ay yeni bir ürününü daha duyurmuş ve bu modeli fiyat/performans çizgisine çıkardığını açıklamıştı. Üst düzey ses çözümleri sunma beceresine sahip bir şirket olarak tanınan Sennheiser, böylece ürünlerini daha geniş bir müşteri yelpazesine sunma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Ancak soru şu: HD 250BT olarak isimlendirilen bu yeni kulaklıklar, 899 TL fiyatının karşılığını veriyor mu, performansı ne denli tatmin ediyor?
Sennheiser HD 250BT Tasarımı Nasıl?
Sennheiser'ın ürünleri, kalitesi ve ses performansıyla genel ölçekte herkesin beğenisini topluyor. Genellikle yüksek fiyatları ile tanıdığımız Sennheiser, HD 250BT kulaklığını ise 899 TL fiyatla satışa sunmuş durumda. Elbette bunun karşılığında da bazı noktalarda kesintiye gitmiş.
Bunu en çok kulaklığın malzeme kalitesinde görmek mümkün. HD 250BT, tasarımıyla Sennheiser'ın HD 25 DJ modelini andırsa da düz plastik bir gövdeyle gelmesi, onu pek de göz alıcı bir kulaklık yapmıyor. Öte yandan malzeme kalitesiyle de açıkçası basit duruyor. Ancak bunun karşılığında oldukça hafif bir model olmuş. Kulaklığın ağırlığı yalnızca 125 gram.
Sennheiser'ın deyimine göre HD 250BT, en yoğun yaşam tarzlarına ayak uydurabilen bir tasarıma sahip. Bu doğru bir yaklaşım zira kulaklık oldukça kompakt boyutlarda ve hafif olmasıyla da rahatlıkla taşınabiliyor ve kullanılabiliyor. Kulak üzerine oturan daire biçimli sürücüleri kulaklara pek fazla baskı yapmıyor, fakat kulaklık köprüsünde yastık bulunmaması fazlasıyla üzücü. Bu nedenle plastik köprünün başınıza baskı yaptığını hissedebiliyorsunuz. Elbette bu herkes için aynı oranda olmayacaktır.
Sennheiser HD 250BT Özellikleri Neler?
Sennheiser HD 250BT, ses özellikleri açısından ise segmentinin ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda. AAC ve aptX ses kodekleriyle gelen kulaklık ayrıca aptX Low Latency desteği de içeriyor. Dinamik bas ile desteklenen kulaklık, sınıf standartları için uygun ses performansı sağlıyor. Ancak bu sınıf kulaklıklardaki gibi Sennheiser HD 250BT'de de yüksek ses seviyelerinde bozulmalar duyabiliyorsunuz.
Ses çıkış gücü de ideal olan kulaklık, gündelik kullanımlar için uygun seviyede performans üretiyor. Bluetooth 5 desteğine sahip olması avantaj olurken, uygulaması üzerinden ekolayzır ayarı yapabilme olanağı tanıması da bir diğer pozitif yönü. Sennheiser Smart Control uygulaması ile uyumlu olarak çalışan kulaklık, burada halihazırda 2 tip öntanımlı ayara sahip. Ancak siz farklı profiller de oluşturarak her müzik türü için kendi ekolayzır ayarlarınızı tanımlayabiliyorsunuz.
Sennheiser HD 250BT'nin pil ömrü de koşturmacalı günlük rutin için iyi seviyede. 25 saate kadar pil ömrü sağlayabilen kulaklık, kullandığımız süre içinde de bu iddiasını doğruladı. Bu anlamda eğer 7/24 kulaklık kullanan biri değilseniz, dengeli bir kullanım neticesinde bu cihazı ortalama haftada 1 kez şarj etmeniz gerekecek.
Sonuç
Sonuç olarak Sennheiser HD 250BT, çok çekici ve iddialı bir kulaklık değil. Fiyat segmenti dahilinde dolanan özellikleriyle ortalama modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kompakt tasarımı, hafif yapısı ve ideal pil ömrü en belirgin yanları olurken, bu tarzda bir kulaklık arayışı içinde olanlar için alternatifler arasındaki yerini alıyor.
Sennheiser HD 250BT'nin fiyatı ise, başta da söylediğimiz gibi 899 TL.
CHIP Online Notu: %77
+ Sınıfı için ideal ses
+ Kompakt tasarım
+ İdeal pil ömrü
+ Bluetooth 5 desteği
+ Uygulama desteği
- Plastik malzeme
- Fiyatı yüksek
Sennheiser HD 250BT Alternatifleri Neler?
Sennheiser HD 250BT'ye alternatif olarak TaoTronics SoundSurge 85 modelini önerebiliriz.
Kimler Sennheiser HD 250BT Almalı?
Pratik ve hafif bir kablosuz kulaklık arayanlar ve kulaklığa 1000 TL'nin altında bir bütçe ayıranlar Sennheiser HD 250BT modelini değerlendirebilirler.
Sennheiser HD 250BT Teknik Özellikler
- Sürücüler Dinamik
- Ses Seviyesi 110 dB
- Bağlantı Bluetooth 5
- Çalma Süresi 25 saate kadar
- Şarj Süresi 3 saat
- Frekans Aralığı 20 Hz – 22Hz
- Ses Kodeği aptX, AAC
- Bağlantılar USB-C
- Ağırlık 125 gr.
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