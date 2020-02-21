En yeni Yamaha motor modelleri Motobike İstanbul'da görücüye çıktı!

Motobike İstanbul 2020, 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet severleri ağırlıyor. Yamaha, 44 adet motosiklet ve zengin aksesuar çeşitleri ile ilgi odağı oldu. Gittik, gördük, konuştuk!