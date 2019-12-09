En Yüksek Sesli Kuş ile Tanışın: Procnias Albus

125,4 desibele çıkabilen ötüşe sahip olan Brezilyalı beyaz çan kuşuyla (Procnias albus) tanışın. Bu kuşun sesi bir konserden daha gürültülü ve bir silah patlama sesine yaklaşıyor. Ancak bu sesin, bir şarkının melodisine de pek fazla benzemediğini söyleyebiliriz.
Sesi kaydetmek için Güney Amerika ormanlarına giden Jeffrey Podos ve Mario Cohn-Haft, Current Biology dergisinde yayınladıkları araştırmalarında kuşun, diğer bütün kuşlardan daha yüksek sesli olduğunu söylediler. Bir önceki rekor sahibi kuş, bağıran piha olarak da bilinen Lipaugus vociferans idi (116 desibel). Ancak Podos ve Cohn-Haft, yeni kayıtlarında bu rekorun 9 desibel üstüne çıktılar.
Kuşun kendisinden çok daha büyük olan hayvanlara göre çok daha yüksek ses çıkarmasının amacı ise, kendine bir eş bulmak. Her ne kadar karşı cinse bağırmak insanlar için pek etkili bir yöntem olmasa da, bu kuş türünün erkeklerinin bağırması, dişileri kendine çekmek için bir yöntem. Hatta araştırmacıların da belirttikleri üzere en yüksek sesler, dişiler erkeklere yaklaştıkları zaman çıkıyor.
Araştırmacılar, bu davranışın sıra dışı olduğunu çünkü çoğu kuşun ve hayvanın en yüksek sesli "şarkılarını" uzun mesafelerde iletişim için kullandıklarını belirtiyorlar. Araştırmanın belirttiği üzere dört metre mesafede dişiler kendi duyma yeteneklerine zarar verme riskine giriyorlar. Neden bu yüksek ses sırasında erkeklere o kadar yaklaştıkları ise henüz bilinmiyor.
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