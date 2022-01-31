Endgame Gear XM1 RGB Dark Reflex İncelemesi

Berlin merkezli olan Endgame Gear son dönemlerde giderek popülerleşen, gerek casual oyuncular gerekse profesyoneller arasında seveni oldukça fazla bir marka. Belki çok fazla ürünleri yok ancak ürünleri seneler içinde gelişerek son derece rekabetçi, kaliteli ve performanslı yapımlar olarak kendilerinden söz ettirmeye devam ediyorlar.
Firmanın geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı XM1 faresi oldukça popüler, yakın zamana kadar resmi distribütörü yokken bile ülkemizde ciddi bir hayran kitlesi edinmişti aslında bakarsanız. Fareler geçtiğimiz yıl XM1r olarak yeni bir sensör, yeni switchlerle yenilenirken, XM1 modeli de ağırlık tarafında makul artışları göze alıyorsanız RGB desteğine kavuştu. Dark Reflex de Siyah, Beyaz ve mat şeffaf (Dark Frost) renklerinde sunulan serinin bana göre en görkemlisi ve bu görkem fonksiyonellik anlamında bazı konuların da konuşulmasını gerektiriyor.
XM1 RGB ilk bakışta fark edebileceğiniz gibi çift el kullanımına uygun (ambidextrous) bir fare. Kullanımı rahat ve ergonomisi son derece başarılı olmasına karşın fonksiyon tuşlarının sadece sol tarafta olması, solakların fareyi tam verimle kullanmasını engelliyor. Orta diyebileceğimiz ebatlarda (122x65x38mm) olan XM1 RGB'nin ön kısmı oldukça alçak, arka kısmı ise oldukça sert eğimli ve dik bir tasarıma sahip. Herkesin seveceği bir tasarım tercihi olmayabilir ve küçük bir eliniz varsa, palm tutuşu tercih etmediğiniz taktirde önermiyorum. Kuvvetle muhtemel rahat edemezsiniz. Geri kalan herkes farenin başarılı ergonomisinin tadını çıkartabilir.
Endgame Gear bu modelde şeffaf, parlak bir tasarım kullanıyor. 14 farklı LED ile güçlenen RGB aydınlatma en yüksek hız ayarında göze ne kadar hoş geliyorsa, daha yavaş hızlarda da bir o kadar "kasıyormuş" gibi hissettiriyor. Genel anlamda düşük ışık seviyelerinde farenin son derece güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Bu modeli seçtiğinizde üç farklı dezavantaj ise sizi bekliyor, birincisi tahmin edebileceğiniz gibi ağırlık. 73 gramlık ağırlık XM1 RGB Dark Reflex modelinde 82 grama çıkmış. Hala ultralight olarak değerlendirebiliriz ve honeycomb tasarımını tercih etmeyen, RGB destekli bir fare için son derece iyi bir değer. İkinci sıkıntı, diğer modellerde kullanılan Dry Grip pürüzlü yüzeyin bu modelde kullanılmıyor olması. Neticede Dark Reflex farklı bir yolu tercih etmiş ve bu da farenin tutuş hissini biraz azaltıyor. Dark Reflex modeli, diğer XM1 RGB modellerinden daha kaygan, haliyle daha az tutuş desteğine sahip ve bu da herkesin hoşuna gitmeyebilir. Son problem ise Dark Reflex'in üzerinde çok fazla parmak izi bırakması. Daha önce kullandığım hiçbir fareyi bu kadar temizlemek zorunda kalmamıştım, itiraf edeyim.
Teknik kısma geçersek, XM1 RGB modelinde halen Pixart PMW3389 optik sensörü kullanılıyor, XM1r modeli ise daha yeni ve daha optimize olan PAW3370 sensöre geçiş yapmış durumda. Yine de performans açısından hiçbir eksiği olmayan, 450 IPS hıza ve 50G hızlanma değerine sahip olan bu sensör, 50-16000 dpi arası hassaslık değerlerini destekliyor ve hafızasında dört ayrı profili tutabiliyor. Kullanılan anahtarlar ise 60 milyon tıklama ömürlü Kailh 4.0'lar. Oldukça tok bir sese ve biraz sertçe bir hisse sahip olan bu anahtarlar oyuncuların çok favorisi değil aslına bakarsanız. Zaten Endgame Gear da XM1r modelinde çok sevilen Kailh GM8.0 serisine geçiş yaptı. 1000Hz'ye kadar desteklenen polling rate değeri ise farenin altındaki düğmeden değiştirilebiliyor. Lift-Off yüksekliği ise makul, 2mm, bence şikayet edecek bir sorun yok bu tarafta. Ayrıca gecikme konusunda da farenin neredeyse PRO X Superlight kadar başarılı olduğunu söylemek lazım, tuş gecikmesi sadece 11ms ve test ettiğimiz neredeyse tüm farelerden daha iyi bir değer. Endgame Gear'ın patentli analog veri işleme teknolojisi fena iş çıkartmamış.
Farenin ana tuşları ne kadar tok bir hisse sahipse fonksiyon tuşları da bir o kadar sünger hissine sahip. Benim sipariş ettiğim fareye mi özgü bilmiyorum ama gerideki tuş büyük ihtimal kalıptaki çapaklardan dolayı ana gövdeye sürtüyor gibi bir his veriyordu başlarda, zamanla bu his yok oldu ama sünger hissi baki. Bu tuşların programlanamadığını da belirtelim.
XM1r'de değişenleri sayarken XM1 RGB'nin de bazı iyileştirmeler aldığını söylemek gerekiyor. İlk olarak farenin şahane bir süzülme deneyimi vadeden Virgin Grade PTFE skatezleri 4 tane damla sakızı yerine G PRO Wireless benzeri iki büyük skateze geçiş yaptı. Bu da farenin genel stabilitesini artırmış. Keşke kutudan yedek skatezler de çıksaymış. Ayrıca eski lastik kablo da yerini 1.85 m boyunda son derece yumuşak, paracord benzeri kabloya bırakmış. Kablo oldukça hafif, yumuşak ve sağa sola takılmıyor. Harika olmuş.
Yazılım tarafında ise, açıkçası XM1 Configuration Software'i kullanışlı bulduk. Lift-Off yüksekliğini (2 veya 3mm) ayarlayabiliyor, 4 ayrı profili fareye kaydedebiliyor, RGB efektlerini seçebiliyor ve Ripple Control gibi, 1600dpi'ın üzerinde kullanacaksanız farenin hareketlerinizi yumuşatmasını sağlayan bir özelliği aktive edebiliyorsunuz.
Sonuç
Neticede Endgame Gear tüm oyunculara hitap edebilecek, son derece kaliteli ve performanslı bir fare. Bu model ülkemize getirilmiyor ve yurt dışında da stokları sınırlı, haliyle satın almak için 1200 TL+kargo ve gümrük masraflarını üzerine eklemeniz gerekiyor. 1750-1800 TL'ye PRO X Superlight alınabilirken, kablolu bir fare için değer mi? Kişiden kişiye değişir. Benim önerim, RGB modelini tercih edecekseniz bile (eğer Dark Reflex'e aşık olmadıysanız) Dry Grip kaplamalı diğer renklerden birisini seçmeniz. Zira bu modelin sahip olduğu parlak yüzey yüksek performans için üretilen bu fareyi biraz bu bağlamdan çıkartıyor.
CHIP Online Notu: %86
+ Son derece yüksek malzeme ve işçilik kalitesi
+ Yüksek performans
+ Kaliteli skatezler
+ Düşük tuş gecikmesi
- RGB aydınlatma çok akıcı geçişlere sahip değil
- Parlak dış yüzey kaygan ve çok fazla parmak izi kalıyor
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