Energizer, İki Telefon Tanıttı!
Pil markası olarak bildiğimiz Energizer, yeni telefonlarını ortaya çıkardı! İşte Power Max P490S ve Power Max P490...
Energizer, pilleriyle ve bazen aydınlatma aksesuarlarıyla tanınan bir firma. Telefon dediğinizde ise aklınızda en son gelecek firmalardan bir tanesi. Ancak Energizer'ın piyasada birkaç telefonu var ve firma şimdi, iki yeni telefon daha tanıttı.
Yeni telefonlardan Power Max P490S, 4,95 inç 18:9 oranlı bir ekranla, MediaTek MT6739 SoC, 2GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 16GB RAM depolama alanıyla geliyor. Power Max P490 ise MediaTek MT6580 yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama gibi minimal özelliklere sahip. İki telefonda da çift arka kamera bulunuyor. Bunlar 8MP'lik bir ana kamera ve derinlik algılamaya yönelik VGA kameradan oluşuyor. Önde ise 5MP'lik bir ana kamera ve yine derinlik algılamaya yönelik bir VGA kamera bulunuyor.
4.000mAh kapasiteli pilden uzun bir pil ömrü bekleyebilirsiniz. Pil, microUSB portu üzerinden şarj olurken 3,5mm'lik kulaklık girişi atlanmamış. Android Oreo ile çalışan telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri şimdilik açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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