Energizer'dan Pilini Zor Bitireceğiniz Bir Telefon
Energizer'ın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı telefon, sıra dışı bir kapasiteye sahip olan piliyle sizi asla yarı yolda bırakmayacak!
- Zeynel A. Öztürk
Energizer markalı bir telefondan ilk bekleyeceğiniz şey, muhtemelen uzun bir pil ömrü olacaktır. Avenir Telecom'un tanıttığı Energizer Hardcase H590S, tam böyle bir telefon.
İçerisinde 5.800mAh kapasiteli bir pil taşıyan telefon, piyasadaki ortalama telefonların çoğundan uzun bir pil ömrü sunuyor. Bugünkü telefonların çoğunda 3.000mAh civarında bir pil bulunuyor. Avenir Telecom elbette telefona ilgi çekebilecek başka özellikler de eklemiş. Cihazın sağlam gövdesi, bunlardan sadece bir tanesi.
Energizer Hardcase H590S, 5,9 inç'lik 18:9 oranlı bir HD ekranla geliyor. Cihazın şoklara ve suya dayanıklı kasası, Gorilla Glass 3 ve IP68 puanı sayesinde 1,2 metreden düşmelere ve suda 1,5 metre derinlikte 30 dakika dayanabiliyor. Telefonun teknik özellikleri ise orta-alt seviyede. 6GB RAM ve MediaTek MT6763 sekiz çekirdekli 2.0GHz yonga setiyle (MediaTek Helio P23 olarak da biliniyor) gelen telefondan iyi bir performans bekleyebilirsiniz.
H590S'in arka tarafında 16MP ve 0,3MP'lik bir çift kamera bulunuyor. Önde ise 13MP'lik ve 0,3MP'lik kameralar var.
Energizer Hardcase H590S'in fiyatı henüz açıklanmadı ancak 2018'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği bilgisi veriliyor.
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