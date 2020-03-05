Engelli Bireylere Özel İndirimli Cihaz Kampanyası

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, teknolojinin gücüyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılmasını öncelikleri arasında gören Vodafone, bu müşterilerine Vodafone Online Mağaza üzerinden indirimli cihaz alma imkanı sunuyor.
Vodafone'un sektörde bir ilk olan "Teknolojide Engel Yok" kampanyası kapsamında, Vodafone faturalı hat sahibi olan engelli bireyler, halihazırdaki limit puanları dahilinde, seçili cihazları indirimle ve 12 aylık taahhütlü olarak satın alabilecek. Buna göre, TCL Plex akıllı telefon 1.260 TL, Huawei Y9 Prime 2019 akıllı telefon 840 TL ve Samsung Galaxy A70 akıllı telefon 720 TL indirimle sunulacak.
Engin Aksoy: "Teknolojide engel yok diyoruz"
Vodafone'un engelli bireyler için sunduğu yeni kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
"Vodafone olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, bir 'teknoloji iletişimi şirketi' olma yolunda hızla ilerliyoruz. Engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımında teknoloji kullanımı önemli rol oynuyor. Özellikle akıllı telefon kullanımı, bugün birçok engelli bireyin dış dünyaya kolayca açılmasını sağlıyor. Vodafone olarak biz de dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında sahip olduğumuz deneyimle doğru cihazları doğru kişilere dijital kanallarımızdan en uygun koşullarda ulaştırıyoruz. 'Teknolojide Engel Yok' kampanyamızla, engelli müşterilerimize TCL Plex, Huawei ve Samsung akıllı telefonların belli modellerini online mağazamızdan indirimli alma imkânı sağlıyoruz. Engelli müşterilerimizin hayatı kolaylaştıran fırsatlara erişimini sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş online hizmetler sunmaya devam edeceğiz."
Tarifeye ek 12 ayda ödeme imkânı
"Vodafone Teknolojide Engel Yok" kampanyasından yararlanmak için Vodafone Online Mağaza'ya üye girişi yapılarak, kampanyaya özel indirimli telefonlardan birini seçmek ve sipariş formunu doldurmak gerekiyor. Siparişin onaylanmasının ardından telefon 2-4 işgünü içinde adrese ücretsiz teslim ediliyor. Vodafone, bu kampanya için kredi kartına gerek olmadan, tarifeye ek 12 ayda ödeme imkânı sunuyor.
Tarifelerde %45 indirim
Vodafone ayrıca, engellilere, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerine ve gazilere özel olarak sunduğu Sosyal Destek Kampanyası ile belli tarifelerde %45 indirim sağlıyor. Uyumlu 1, Uyumlu 2, Uyumlu 4, Uyumlu 6, Redli 8, Redli 12, Saçma Güzel 4, Saçma Güzel 8, Saçma Güzel 10, Saçma Güzel 16 tarifelerinde geçerli olan kampanyadan halihazırda 43 bin kişi yararlanıyor. Kampanyaya numara taşıyan, yeni hat alan, faturasız hattan faturalı hatta şebeke içi geçişle gelen veya mevcutta 30 günden fazladır Vodafone faturalı tarifelerde yer alan müşteriler giriş yapabiliyor.
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