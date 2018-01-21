Entegre Parmak İzi 2018'de Trend Olacak

Entegre parmak izi sensörleri, 2018 yılında büyüyen bir trend halini alacak!

Entegre parmak izi 2018'de trend olacak

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

apple artık parasını hak etmiyor

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