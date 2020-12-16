Epic Games ücretsiz oyunlar listesi 2020 Aralık: 15 gün boyunca dağıtılacak

Epic Games, 2020 yıl sonu kampanyası kapsamında 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtacağını açıklamıştı. Peki Epic Games ücretsiz oyunlar listesinde neler var? Listenin sızdırıldığı iddia ediliyor. İşte Epic Games ücretsiz oyunlar listesi...

Epic Games ücretsiz oyunlar listesi 2020 Aralık: 15 gün boyunca dağıtılacak

Epic Games ücretsiz oyunlar listesi 2020 sızdırıldığı iddia ediliyor. Epic Games, 2020 Aralık ayında yılbaşı kampanyası kapsamında her gün bir ücretsiz oyun sunacağını duyurmuştu. Listede hangi oyunların yer alacağı açıklanmamıştı ancak listenin sızdırıldığı iddia ediliyor. 

Peki Epic Games ücretsiz oyunlar listesinde hangi oyunlar yer alıyor? İşte sızdırıldığı iddia edilen listedeki oyunlar...

Epic Games Ücretsiz Oyunlar Listesi 2020 Aralık

  • Dying Light - 17 Aralık 2020
  • Resident Evil 7 - 18 Aralık 2020
  • The Witcher 3 - 19 Aralık 2020
  • Mass Effect Andromeda - 20 Aralık 2020
  • Assassin's Creed Origins - 21 Aralık 2020
  • Metal Gear Solid V - 22 Aralık 2020
  • The Evil Within 2 - 23 Aralık 2020
  • Far Cry 5  - 24 Aralık 2020
  • Fallout 4 - 25 Aralık 2020
  • Borderlands 3 - 26 Aralık 2020
  • Monster Hunter: World - 27 Aralık 2020
  • Dragon Age Inquisition - 28 Aralık 2020
  • Horizon Zero Dawn - 29 Aralık 2020
  • Ghost Recon Breakpoint - 30 Aralık 2020
  • Hitman 2 - 31 Aralık 2020

Epic Games Yılbaşı Kampanyası Ne Zaman Başlayacak?

Epic Games Yılbaşına özel günlük ücretsiz oyun kampanyasını 17 Aralık'ta başlatacak. 31 Aralık'a kadar her gün ücretsiz oyun dağıtılacak. Sızdırılan listeye göre oyunların tamamı yukarıda sıralanan yapımlardan oluşacak ve oyunlar bu sıralama ile dağıtılacak. Ancak bu liste Epic Games Store tarafından yayınlanmış ya da doğrulanmış değil.

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Epic Games'in Ücretsiz Sunacağı  Oyunların Fiyatları

Mass Effect Andromeda: 199 TL (Deluxe Edition için)

Dragon Age Inquisition: 69,99 TL

Hitman 2: 102,50 TL

Monster Hunter: World: 139 TL

Fallout 4: 133 TL

Assassin's Creed Origins: 269 TL

Dying Light: 59,99 TL

Metal Gear Solid V: 55 TL

Ghost Recon Breakpoint: 269 TL (Epic Games fiyatı)

The Witcher 3: 59,99 TL

Resident Evil 7: 89 TL

Far Cry 5: 269 TL

The Evil Within 2: 134 TL

Borderlands 3: 101,97 TL

Horizon Zero Dawn: 275 TL

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