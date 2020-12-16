Epic Games ücretsiz oyunlar listesi 2020: Listede hangi oyunlar var?

Epic Games ücretsiz oyunlar listesi 2020 belli oldu mu? Listede hangi oyunlar yer alacak? Epic Games 2020 Aralık ayının 17'sinden itibaren 15 gün boyunca yılbaşı kampanyası kapsamında her gün bir ücretsiz oyun sunacağını duyurmuştu. Listede hangi oyunların yer alacağı açıklanmamıştı ancak dün (17 Aralık) ilk oyun belli oldu. Epic Games, 17 Aralık'ta ücretsiz olarak Cities: Syklines oyununu sundu.
Sosyal medyada, 15 gün boyunca ücretsiz sunulacak oyunların listesi ile ilgili söylentiler yayılmıştı. Ancak bu oyun, söylentilerle yayılan listenin ilk sırasında yer alan oyun değil.
Gün gün hangi sürpriz oyunun ücretsiz olarak sunulduğunu bu haberimizden takip edebilirsiniz.
CITIES: SKYLINES
Cities: Syklines oyununu Epic Games'in ücretsiz olarak sunduğu yılbaşı kampanyası oyunlarından ilki oldu. Bir şehir kurma simülasyonu olan Cities Skylines 18 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.
Cities Skylines sistem gereksinimleri
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit)
İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7/8 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Peki Epic Games ücretsiz oyunlar listesinde hangi oyunlar yer alıyordu? Bu listede doğru çıkacak oyunlar olacak mı? İşte her gün ücretsiz olarak sunulacağı söylenen listedeki oyunlar...
Epic Games Ücretsiz Oyunlar Listesi 2020 Aralık
- Dying Light - 17 Aralık 2020
- Resident Evil 7 - 18 Aralık 2020
- The Witcher 3 - 19 Aralık 2020
- Mass Effect Andromeda - 20 Aralık 2020
- Assassin's Creed Origins - 21 Aralık 2020
- Metal Gear Solid V - 22 Aralık 2020
- The Evil Within 2 - 23 Aralık 2020
- Far Cry 5 - 24 Aralık 2020
- Fallout 4 - 25 Aralık 2020
- Borderlands 3 - 26 Aralık 2020
- Monster Hunter: World - 27 Aralık 2020
- Dragon Age Inquisition - 28 Aralık 2020
- Horizon Zero Dawn - 29 Aralık 2020
- Ghost Recon Breakpoint - 30 Aralık 2020
- Hitman 2 - 31 Aralık 2020
Epic Games Yılbaşı Kampanyası Ne Zaman Başladı?
Epic Games Yılbaşına özel günlük ücretsiz oyun kampanyasını 17 Aralık'ta başlattı. 31 Aralık'a kadar her gün ücretsiz oyun dağıtılacak. Söylentilerle yayılan listeye göre oyunların tamamı yukarıda sıralanan yapımlardan oluşacaktı ve oyunlar bu sıralama ile dağıtılacaktı. Ancak bu liste Epic Games Store tarafından yayınlanmış ya da doğrulanmış değildi.
Epic Games'in Ücretsiz Sunacağı İddia Edilen Oyunların Fiyatları
Epic Games'in ücretsiz sunacağı iddia edilen oyunların fiyatları aşağıdaki listedeki gibiydi.
Mass Effect Andromeda: 199 TL (Deluxe Edition için)
Dragon Age Inquisition: 69,99 TL
Hitman 2: 102,50 TL
Monster Hunter: World: 139 TL
Fallout 4: 133 TL
Assassin's Creed Origins: 269 TL
Dying Light: 59,99 TL
Metal Gear Solid V: 55 TL
Ghost Recon Breakpoint: 269 TL (Epic Games fiyatı)
The Witcher 3: 59,99 TL
Resident Evil 7: 89 TL
Far Cry 5: 269 TL
The Evil Within 2: 134 TL
Borderlands 3: 101,97 TL
Horizon Zero Dawn: 275 TL
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