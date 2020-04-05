ePTTAVM'den ücretsiz maske nasıl alınıyor? Her hafta 5 maske hakkı geldi

Koronavirüse karşı ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor. Başvurular online olarak yapılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki herkesin evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini duyurdu. Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak ulaştırılacak.
Peki, ücretsiz maske için başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar ve başvuru formu:
Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında insanların market, pazar gibi toplu halde bulundukları alanlarda maske takmak zorunlu hale gelmişti. Alınan karar doğrultusunda PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacak.
ePTTAVM'nin internet sitesinde (maske.epttavm.com) ücretsiz maske dağıtılmasıyla ilgili; "T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri yer alıyor.
ÜCRETSİZ MASKELER NASIL ALINACAK
Sitede, ücretsiz maskenin nasıl alınacağı ile ilgili şu ifadeler var, "Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz"
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN: maske.epttavm.com
BİR KİŞİNİN KAÇ MASKE ALMA HAKKI VAR?
Sitede şu ifadeler var:
- Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
- Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
- PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?
Sitede bu konuda şu bilgiler var: Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. TC kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.
Ayrıca 3 katlı cerrahi maske gönderileceği bilgisi veriliyor.
MASKE TAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuyor:
- Maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Ağız ve burnununuzu maske ile tamamen örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmadığından emin olun.
- Maskeyi kullanırken elinizle dokunmaktan kaçının; eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Maskeyi nemlendiği zaman yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar kullanmayın.
- Maskeyi çıkarmak için: arkadan öne doğru çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); çıkarttıktan sonra kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi tekrar el temizleme jeli veya sabun ve suyla temizleyin.
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