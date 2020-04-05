ePTTAVM'den ücretsiz maske nasıl alınıyor? Her hafta 5 maske hakkı geldi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında maske.epttavm.com adresinden ücretsiz maske dağıtılacak. Başvurular online yapılacak. Peki, ücretsiz maskeleri kimler alabilecek? Bir kişini kaç maske hakkı var? Başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar: