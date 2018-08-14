Erdoğan: ABD Ürünlerini Boykot Ediyoruz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasıyla ABD'de üretilen elektronik ürünlerin boykot edileceğini duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elekronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı. Böylece Apple iPhone gibi ABD'de üretilen bir dizi elektronik cihaz, boykot kapsamına girmiş olacak.
Erdoğan, bugünkü konuşmasında ABD'nin ekonomiyi bir silah gibi kullandığını söyledi ve ABD'de üretilen herhangi bir ürünün daha iyisinin Türkiye'de üretilebileceğini belirtti. Erdoğan'a göre Türkiye, Venüs Vestel veya Güney Koreli üretici Samsung'un cihazlarını tercih edebilir. Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız," dedi. Erdoğan bugünkü konuşmasında yakında "Türkiye'nin dünyaya yüksek teknoloji ve tasarım ürünleri satacağını" da vurguladı.
Yeni adım sonrasında iPhone, iPad, Xbox One gibi ABD'de üretilen veya birleştirilen birçok ürünün vergi oranının artırılması, olasılıklar dahilinde. Örneğin iPhone X'in fiyatı, yüzde 30'luk bir vergi artırımı halinde 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yaklaşabilir. ABD merkezli tek firma elbette Apple değil ve Google, Microsoft, Dell, HP, Amazon, AMD, Seagate, Sandisk ve Qualcomm, Amerikalı firmalardan sadece bazıları.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
kesinlikle herkesin desteklemesi gereken bir karar umarım bu kararla yerli telefon üretiminede diğer şirketlerimiz girer