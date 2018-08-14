Erdoğan: ABD Ürünlerini Boykot Ediyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasıyla ABD'de üretilen elektronik ürünlerin boykot edileceğini duyurdu!

Erdoğan: ABD Ürünlerini Boykot Ediyoruz!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

kesinlikle herkesin desteklemesi gereken bir karar umarım bu kararla yerli telefon üretiminede diğer şirketlerimiz girer

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